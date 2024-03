Já eliminado do Paulistão, o Corinthians mandou o time reserva para São Bernardo do Campo e ficou no empate em 0 a 0 com o Água Santa. A partida foi melancólica. O resultado eliminou também o time de Diadema do Estadual.

O Corinthians termina a fase inicial do Paulistão na terceira posição do Grupo C, com 14 pontos. Red Bull Bragantino e Inter de Limeira avançaram na chave. O Água Santa terminou na mesma posição que o adversário deste domingo, perdendo a vaga nas quartas de final para a Ponte Preta, que medirá forças com o Palmeiras.

Água Santa e Corinthians empataram sem gols neste domingo em São Bernardo do Campo. Foto: Agência Paulistão via X

PUBLICIDADE O jogo começou movimentado, mas pouco objetivo, disputado pelos reservas desentrosados do Corinthians. Aos 5 minutos, o Água Santa pediu pênalti inexistente para o juiz. O Corinthians atuava disperso, dando vários espaços em seu campo para o time da casa aproveitar. O Água Santa seguiu produzindo oportunidades, mas não as aproveitava, especialmente com Bruno Xavier e Neilton. A equipe atuava em cima do Corinthians, aproveitando a falta de entrosamento do time reserva alvinegro. O Água Santa continuou criando chances e levando perigo a Carlos Miguel. Luan Dias e Bruno Xavier tiveram suas chances, em uma delas Hugo tirou em cima da linha e evitou a abertura do placar. Já nos acréscimos, aos 46, Ryan levou o segundo cartão amarelo por falta em Neilton e foi expulso. O Corinthians, com apenas Romero em campo do time considerado titular, pouco fez e não conseguiu igualar o jogo com o Água Santa nos primeiros 45 minutos.

O segundo tempo começou com o Corinthians tentando pressionar o Água Santa, mas sem sucesso. O anfitrião recuou um pouco suas linhas defensivas e deixava a bola com o Alvinegro. A marcação sob pressão do Água Santa funcionava e o time se mostrava bem postado em campo, sem deixar o Corinthians jogar.

Luan Dias criou outras boas chances, mas parou em Carlos Miguel e também no bandeirinha, que assinalou impedimento em um lances claros desperdiçados. No fim, o Corinthians chegou em dois lances: Arthur Sousa avançou pela esquerda e bateu para a defesa do goleiro. No rebote, Giovane mandou para fora. Na sequência, a bola foi alçada na área e Jael desviou de cabeça, mandando para fora.

O Corinthians volta a campo na quinta-feira contra o São Bernardo do Campo, na casa do adversário, pela Copa do Brasil.

ÁGUA SANTA 0 x 0 CORINTHIANS