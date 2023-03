Água Santa x Palmeiras: ingressos da final do Paulistão têm alta procura e app de venda sofre ‘pane’

O Água Santa anunciou nesta quarta-feira, 29, o início da venda de ingressos para a final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, mas torcedores de ambos os times reclamaram nas redes sociais sobre a dificuldade para adquirir as entradas no aplicativo “Joga Pro”, contratado pelo clube de Diadema, mandante da primeira partida, para a compra das entradas.

Procurado pelo Estadão, o Água Santa informou pela manhã que a alta procura pelos ingressos causou uma “pane” na plataforma e que estão trabalhando para solucionar o problema o mais rapidamente possível. A diretoria deu um prazo para empresa responsável pelas vendas estabilizar a operação ainda nesta quarta. Se o problema persistir, uma nova empresa será contratada para a comercialização dos bilhetes.

Ocorre que problema não foi resolvido. Muitos torcedores sequer conseguiram se cadastrar na plataforma. Outros conseguiram, mas reclamaram que era impossível entrar no aplicativo. Assim, também ficaram sem ingressos. No início da noite, a reportagem entrou mais uma vez em contato com o Água Santa, que afirmou estar estudando “todas as possibilidades” para sanar as falhas “o mais rápido possível”. O clube cogita transferir a operação para outra empresa.

Arena Barueri receberá partida de ida da final do Campeonato Paulista entre Água Santa e Palmeiras. Foto: Divulgação/Secom Barueri

“Devido à procura excessiva de ingressos pelo sistema on-line, muitos torcedores estão encontrando dificuldade e lentidão para acessar o aplicativo. Informamos que a distribuição de ingressos está sendo feita em lotes diários e portanto não irão se esgotar por ora, por isso pedimos aos torcedores que não estiverem conseguindo que aguarde e tente novamente acessar a plataforma de compra algumas horas depois”, afirmou a “Joga Pro”, em comunicado divulgado à imprensa.

Os problemas no aplicativo levaram o clube a abrir a venda física na Arena Inamar. O torcedor também poderá comprar as entradas na Arena Barueri, palco da partida, onde os bilhetes começam a ser vendidos nesta quinta-feira, entre 9h e 18h, mesmo horário em que estão sendo comercializados os ingressos no estádio do Água Santa.

Grande parte da Arena Barueri será ocupada por torcedores do Palmeiras, uma vez que cinco dos seis setores do estádio foram destinados para palmeirenses. Eles podem ocupar A, A1, C e C2, que são as cadeiras centrais do estádio, além do setor de visitante, reservado para as organizadas do Palmeiras.

Os torcedores do Água Santa ficarão no setor B, atrás do gol, na arquibancada oposta a que será ocupada pela torcida uniformizada do Palmeiras. A capacidade oficial do estádio em Barueri é de 31 mil pessoas.

Os ingressos para a arquibancada são vendidos a R$ 100 inteira e R$ 50 a meia. Quem quiser bilhetes para as cadeiras terá de pagar R$ 130 pela inteira e R$ 65 pela meia.

Ingressos para Água Santa x Palmeiras terá venda física após problemas em aplicativo Foto: Divulgação/Água Santa

Finais do Paulistão

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou na terça-feira as datas das finais do Paulistão, com ambos os jogos marcados para um domingo. O duelo de ida acontece no dia 2, às 16h (horário de Brasília), na Arena Barueri. O confronto de volta está marcado para dia 9 de abril, também às 16h, no Allianz Parque.

Ambos os confrontos terão transmissão fragmentada. A Record transmite a partida na TV aberta e o YouTube mostra o jogo no streaming de graça. HBO Max exibe a partida no streaming pago, além de Premiere e Paulistão Play no pay-per-view.

Como conquistou a melhor campanha, o Palmeiras tem a prerrogativa de decidir o título mais uma vez em sua casa, mas não há vantagem em campo. Caso haja empate no placar agregado das duas partidas, o título será decidido nos pênaltis. Atual campeão e presente na decisão pelo terceiro ano consecutivo, o time alviverde busca o seu 25º título, enquanto o Água Santa persegue a conquista inédita.