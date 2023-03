Água Santa planeja isolamento total de olho na final do Paulistão com o Palmeiras no fim de semana

A inédita presença do Água Santa na final do Campeonato Paulista, por si só, gerou uma quebra da rotina do clube. Antes dos confrontos contra o Palmeiras, os jogadores do Netuno vão ficar concentrados fora de Diadema, numa medida que visa dar mais tranquilidade de trabalho ao elenco, muito assediado nesta reta final do Paulistão. A opção é pelo Centro de Treinamento Dartanhã, na cidade de Guararema, perto de Mogi das Cruzes e a 57 km de São Paulo.

Apesar do isolamento, o local já é conhecido pelos jogadores que lá estiveram no período de pré-temporada. Com ampla estrutura, o complexo esportivo está equipado com sala de musculação, piscinas, quadra coberta e vários campos com condições de jogo, além de uma grande área de lazer com lago de pesca e salão de jogos.

“Mais do que nunca eles (jogadores) precisam agora de concentração máxima, inclusive, ficando fora dos problemas diários de casa. Este período é importante também porque a rotina será de treinos, alimentação e descanso, dando a todos a melhor condição para uma grande final”, exemplificou o técnico Thiago Carpini, que também já passou por tantos períodos de isolamento na época de jogador.

Arena Barueri receberá partida de ida da final do Campeonato Paulista entre Água Santa e Palmeiras Foto: Divulgação/Secom Barueri

De qualquer forma, até quarta-feira os treinos serão realizados em Diadema ainda, no Estádio Inamar. O grupo começa a treinar fora na quinta-feira.

Claro que o técnico também terá mais liberdade para armar alguma surpresa ao Palmeiras, tanto no aspecto tático quanto também em algum tipo de marcação ou jogada ensaiada. Para a diretoria, a saída do time da cidade ajuda em tirar os jogadores do clima de festa e euforia que tomou conta da torcida, além do assédio natural por parte da imprensa, principalmente da capital.

“Foi uma decisão tomada em conjunto, com a comissão técnica e a diretoria”, ressalta o gerente executivo Júlio Rondinelli. O primeiro jogo está marcado para o fim de semana. O Palmeiras, por ter a melhor campanha, fará a final no Allianz Parque. O Água Santa definiu seu mando em Barueri, perto da capital e da base do clube e com condições de fazer uma boa renda.