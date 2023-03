Água Santa terá todo elenco para finais do Paulistão após acordo entre FPF e CBF

O Água Santa terá todo o seu elenco à disposição para enfrentar o Palmeiras nos dois jogos finais do Campeonato Paulista. O Estadão apurou que um acordo envolvendo o clube de Diadema, a Federação Paulista de Futebol (FPF) e a CBF permite que o time do ABC paulista tenha todos seus jogadores disponíveis na decisão do Estadual.

A janela de transferências no Brasil será fechada no dia 4 de abril e as finais do Paulistão estão marcadas para os finais de semanas dos dias 2 e 9 de abril. Dessa maneira, em tese, os jogadores que já assinaram contrato com outras equipes não poderiam defender o Água Santa no segundo e decisivo duelo com o Palmeiras.

No entanto, esse problema foi resolvido após a CBF decidir abrir uma exceção para os jogadores que estivessem envolvidos nas disputas dos torneios estaduais em datas fora da janela. O caso deixa explícito o problema de haver um calendário que desprivilegia times menores do País. Mais tarde, o clube confirmou, em nota, que terá todos seus jogadores na decisão com o Palmeiras.

“Na tarde de hoje, em contato com a Federação Paulista de Futebol (FPF) e a Confederação Brasileira de Futebo (CBF), ficou definida a prorrogação contratual dos atletas que tinham seus vínculos encerrados antes do dia 10/04. Esses atletas poderão se transferir para outros clubes posteriormente a isso, como divulgado pelo acordo envolvendo CBF e os clubes das séries A e B do Campeonato Brasileiro. Sendo assim, o Esporte Clube Água Santa poderá contar com todos os atletas para as duas grandes decisões do Paulistão 2023″, afirmou a agremiação paulista.

O Água Santa não terá mais calendário em 2023 depois do fim do Paulistão. Por isso, o elenco será desfeito e boa parte do grupo vai atuar em times da Série B, como revelou o técnico Thiago Carpini.

A FPF já decidiu que não irá adiantar as datas das finais do Campeonato Paulista. Os jogos seguem marcados para os finais de semanas dos dias 2 e 9 de abril. Resta definir se serão no sábado ou no domingo e em qual horário.

O problema, agora resolvido, foi revelado pelo técnico Thiago Carpini depois da classificação histórica à decisão do Estadual. Ele viveu sentimentos distintos ao se mostrar entusiasmado pela presença de sua equipe na final, mas preocupado com a possibilidade de não ter 80% do elenco formado por 26 atletas para os jogos mais importantes da história do clube de Diadema, fundado em 1981.

Comandante de um elenco com 26 atletas, Carpini correu o risco de ficar, por exemplo, sem o zagueiro Rodrigo Sam e o atacante Bruno Mezenga, dois dos destaques da equipe, cujos contratos vencem no início de abril.

“Até o dia 4 desse mês de abril, os jogadores têm de estar em algum time das Séries A ou B. Não posso pensar só em mim e atrapalhar uma chance desse jogadores. Isso pode atrapalhar a grandeza da final do Paulistão. Estou entusiasmado, mas já preocupado. Queria ter uma solução. Acho que 80% desse elenco já está com pré-contrato para a Série B. Queremos fazer uma final digna”, havia dito o jovem treinador, de 38 anos.

Como o Palmeiras conquistou a melhor campanha do torneio, tem a prerrogativa de mandar o segundo jogo no Allianz Parque. A primeira partida, de mando do Água Santa, ainda não tem sede definida. Certo é que não será em Diadema porque o Estádio Distrital do Inamar não possui iluminação artificial. Vila Belmiro e Canindé são algumas das opções. O Morumbi está descartado porque o gramado está sendo trocado após seis apresentações da banda britânica Coldplay.