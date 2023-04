Água Santa x Palmeiras: onde assistir, escalação das equipes, horário e arbitragem

Água Santa e Palmeiras se enfrentam hoje, 2, às 16h (horário de Brasília), na partida de ida da final do Campeonato Paulista. O primeiro confronto ocorre na Arena Barueri, na cidade de Barueri.

Grande surpresa da temporada, o time de Diadema não jogará em sua cidade natal pois seu estádio, o Distrital do Inamar, não tem iluminação artificial e só comporta 10 mil lugares. A Arena Barueri, então, foi escolhida como o local da partida de ida da decisão.

Água Santa e Palmeiras se enfrentam na Arena Barueri para a primeira partida da final do Paulistão 2023. Foto: Arte/Estadão

Tanto nas quartas de final, quanto na semi, a equipe bateu seus adversários, São Paulo e Red Bull, nos pênaltis. É a primeira vez que o clube se classifica para a final do torneio. Ao todo, foram 7 vitórias em 14 jogos na competição. O capitão Rodrigo Sam, expulso na semifinal contra o Red Bull Bragantino, não joga.

Já o Palmeiras é o grande favorito. Atual campeão do torneio, a equipe ainda está invicta no Paulistão e busca o bicampeonato. É a quarta final seguida da equipe alviverde na competição. Abel Ferreira, no entanto, não poderá contar com o meia-atacante Bruno Tabata, que se lesionou na semifinal contra o Ituano.

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Barueri, São Paulo.

ESTÁDIO: Arena Barueri.

DATA: 2 de abril de 2023.

HORÁRIO: 16:00 (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Record (TV aberta)

Premiere (TV Fechada)

TNT Sports (TV Fechada)

HBO Max (Streaming)

YouTube (Streaming)

Paulistão Play (Streaming)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

ÁGUA SANTA: Ygor Vinhas; Reginaldo, Marcondes, Didi e Gabriel Inocêncio; Thiaguinho, Igor Henrique e Luan Dias; Lucas Tocantins, Bruno Xavier e Bruno Mezenga. Técnico: Thiago Carpini .

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Dudu, Breno Lopes e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

ARBITRAGEM

Árbitro: Edina Alves Batista

Assistente 1: Neuza Ines Back

Assistente 2: Alex Ang Ribeiro

Árbitro de vídeo (VAR): José Cláudio Rocha Filho

ÚLTIMOS RESULTADOS

20/03 - Água Santa 1(4) x 1(2) Red Bull Bragantino - Paulistão - Semifinais.

19/03 - Palmeiras 1 x 0 Ituano - Paulistão - Semifinais.