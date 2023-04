Água Santa x Palmeiras: súmula relata copo e tênis atirados em campo por palmeirenses em Barueri

A árbitra Edina Alves Batista relatou, na súmula do primeiro jogo da final do Paulistão entre Palmeiras e Água Santa, que torcedores palmeirenses atiraram objetos em direção ao gramado durante o duelo, realizado na Arena Barueri e vencido por 2 a 1 pelo time de Diadema.

De acordo com relato, um copo com água foi jogado contra o quarto árbitro Douglas Marques das Flores. Além disso, membros da comissão técnica do Água Santa contaram que quase foram atingidos por um tênis, logo após o segundo gol da equipe.

“Informo que, aos 27 minutos da partida, foi arremessado um copo com água na direção do quarto árbitro. O mesmo veio da arquibancada onde estavam torcedores da equipe visitante”, escreveu Edina. “Aos 94 minutos da partida, o Sr. Jordaite Barretos da Silva, massagista da equipe mandante, entregou ao quarto árbitro um tênis dizendo as seguintes palavras ‘um torcedor do Palmeiras jogou um tênis em nossa direção’”, completou.

Torcida do Palmeiras era maioria na Arena Barueri no jogo de ida da final do Paulistão. Foto: Werther Santana/ Estadão

O relato ainda será analisado pelo Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo, que decidirá se caberá alguma punição ao Palmeiras, caso seja comprovado que os atos partiram de sua torcida. Como mandante do jogo, o Água Santa também pode ser denunciado.

Com a vitória por 2 a 1 conquistada em Barueri, o time de Diadema tem a vantagem de jogar por um empate no jogo de volta para conquistar seu primeiro título do Paulistão. O Palmeiras precisa vencer por vantagem de dois gols para ficar com a taça ou conseguir um triunfo por um gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis. A partida decisiva será disputada às 16 horas de domingo, no Allianz Parque.