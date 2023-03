Água Santa x Palmeiras: veja as datas e horários das finais do Campeonato Paulista

A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu em reunião nesta terça-feira, 28, as datas, locais e horários das finais do Paulistão entre Água Santa e Palmeiras. O primeiro jogo será neste domingo, 2, às 16h, e a finalíssima está marcada para o domingo seguinte, 9, no mesmo horário.

A primeira partida, de mando do Água Santa, será na Arena Barueri, uma vez que o Distrital do Inamar, estádio do time de Diadema, na região do ABCD paulista, não pode receber o duelo por não ter refletores.

Como conquistou a melhor campanha, o Palmeiras tem a prerrogativa de decidir o título mais uma vez em casa, no Allianz Parque. No entanto, não há vantagem em campo. Caso haja empate no placar agregado das duas partidas, o título será decidido nos pênaltis.

Ambos os confrontos terão transmissão fragmentada. A Record transmite na TV aberta e o YouTube no streaming de graça. HBO Max exibe a partida no streaming pago, além de Premiere e Paulistão Play no pay-per-view.

Atual campeão e presente na decisão pelo terceiro ano consecutivo, o Palmeiras busca o seu 25º título na competição, enquanto o Água Santa persegue a conquista inédita.

A FPF aguardava a divulgação da tabela da primeira fase da Libertadores pela Conmebol, o que aconteceu nesta terça. A estreia do Palmeiras na competição continental acontece entre as duas partidas finais do Paulistão. Será na quarta-feira, 5, em La Paz, na Bolívia.

