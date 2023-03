Água Santa x Red Bull Bragantino: onde assistir, horário e escalação das equipes

A segunda partida da fase semifinal do Campeonato Paulista de 2023 coloca frente a frente Água Santa e Red Bull Bragantino. No duelo desta segunda-feira (20), na Vila Belmiro, o time de Diadema busca eliminar mais uma equipe de Série A na competição e quer se garantir na primeira final do Estadual na sua história

Já o Red Bull Bragatino chega pressionado na partida. Mesmo tendo se classificado no Paulistão, ao vencer o Botafogo-SP em casa, o time de Bragança Paulista foi eliminado na Copa do Brasil, ao perder para o Ypiranga-RS, no meio da última semana. Para mudar essa história, a equipe busca voltar para uma final de Estadual após mais de 30 anos.

Os times chegam para a partida em momentos diferentes. O Água Santa está em sua primeira semifinal da história no Campeonato Paulista após um empate no tempo normal e vitórias nos pênaltis nas quartas de final contra o São Paulo. Já o Red Bull Bragantino busca apagar a eliminação na Copa do Brasil e o começo de ano irregular com a vaga na decisão do Estadual.

Ari Ferreira/Red Bull Bragantino. Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino.

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL : Santos, São Paulo

: Santos, São Paulo ESTÁDIO : Vila Belmiro.

: Vila Belmiro. DATA : 20 de março de 2023.

: 20 de março de 2023. HORÁRIO: 21:00 (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão da TNT Sports e do canal do YouTube do Paulistão.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

ÁGUA SANTA: Gabriel Mesquita; Reginaldo, Joilson, Didi e Gabriel Inocêncio; Thiaguinho, Luan Dias e Kady; Júnior Todinho, Bruno Xavier e Bruno MezengaTécnico: Thiago Carpini

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Andres Hurtado, Lucas Cunha, Natan e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Jadsom e Bruninho; Artur, Sorriso e Alerrandro.Técnico: Pedro Caixinha

ARBITRAGEM

ÁRBITRO : Raphael Claus.

: Raphael Claus. ASSISTENTE 1 : Danilo Ricardo Simon Manis.

: Danilo Ricardo Simon Manis. ASSISTENTE 2 : Neuza Ines Back.

: Neuza Ines Back. ÁRBITRO DE VÍDEO: Daiane Muniz dos Santos.

ÚLTIMOS RESULTADOS

