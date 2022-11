Agüero pega voo com torcedores brasileiros empolgados e lamenta barulho: ‘A viagem toda assim’

Publicidade

O argentino Sergio Agüero não vive uma quinta-feira de sorte como torcedor da seleção do seu país. Depois de ver a equipe de Lionel Scaloni cortar dois jogadores da Copa por conta de lesão, o ex-jogador de Manchester City e Barcelona pegou o mesmo voo com brasileiros empolgados e se gravou lamentando a empolgação e o barulho dos torcedores adversários (veja o vídeo abaixo).

Com uma expressão de desalento e coçando a cabeça, Agüero disfarçadamente filmou os brasileiros andando pelo corredor da aeronave e cantando de forma de empolgada. Junto com o vídeo publicado, ele apenas escreveu: “A viagem toda assim”, com emojis de expressão triste. Brasil e Argentina fazem uma das principais rivalidades do futebol mundial.

Agüero em ação pela seleção da Argentina e celebrando um dos três gols que ele marcou na goleada sobre a Bolívia por 5 a 0. Foto: Marcos Garcia/AP

Sergio Agüero até poderia ser uma opção para o técnico Scaloni na seleção, mas precisou abreviar a sua carreira por conta de uma arritmia cardíaca identificada quando atuava pelo Barcelona, no segundo semestre do ano passado. Em dezembro de 2021, aos 33 anos, ele anunciou a sua aposentadoria dos gramados.

Em entrevista à “Rádio 10″, em fevereiro, o argentino revelou que chegou a conversar com o Scaloni e Claudio Tapia, presidente da Associação do Futebol Argentino (AFA), sobre a possibilidade de fazer parte do corpo técnico da equipe no mundial, o que acabou não se concretizando.

Porém, na mesmo entrevista, o argentino comentou que, ao menos, tinha o plano de ir para o Catar acompanhar a Copa como torcedor. “Irei ao mundial. Quero estar lá. Se não for com a seleção, irei e estarei com os meninos. Mas irei um pouco para motivá-los”, disse na época.

Com a camisa da Argentina em mundiais, Agüero participou de três Copas do Mundo (2010, 2014 e 2018), disputou 12 partidas e marcou dois gols. Pela seleção profissional, ele balançou as redes 41 vezes nos 101 jogos feitos pela equipe.