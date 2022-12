Aguero ‘volta’ a ser jogador e divide quarto com Messi na concentração da Argentina antes da final

O ex-atacante Sergio Agüero foi convidado pela Associação de Futebol da Argentina (AFA) para integrar a concentração da seleção antes da final da Copa do Mundo, segundo o canal TyC Sports. Outros três jogadores também foram chamados. Giovani Lo Celso, Nico González e Joaquín Correa, que foram cortados do Mundial devido a lesões, estarão com a delegação.

Agüero está no Catar desde o início da Copa do Mundo. No avião rumo a Doha, esteve ao lado de vários torcedores brasileiros que cantaram e fizeram festa. O ex-atacante compartilhou um vídeo brincando com a situação.

Sergio Agüero visitou os jogadores da seleção argentina, na quinta-feira. Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Agüero tem sido muito participativo nas atividades da seleção argentina e tem compartilhado os momentos nas redes sociais. O ex-atleta chegou a fazer lives com os jogadores alvicelestes, incluindo o amigo Messi.

Para o ídolo do Manchester City, o craque argentino se transformou desde o título da Copa América na final contra o Brasil, no ano passado. “A Copa América mudou a vida dele, deu vida a ele. Depois da Copa América, ele voltou a ser feliz na seleção, como quando estávamos no sub-20. Ele conviveu com críticas e perdeu finais por muito tempo. A Copa América foi libertadora para ele”, afirmou o ex-atacante, há duas semanas.

Foi o próprio Agüero quem deu o prêmio de melhor jogador da semifinal entre Argentina e Croácia para o amigo Messi. “É uma alegria imensa te dar esse prêmio, Leo! Você merece, amigo. Te amo. Só falta um passo. Vamos, Argentina, c....!”, escreveu em sua conta no Instagram.

No treino da última quinta-feira, ele até vestiu o uniforme de treino e ficou no banco de reserva com jogadores e comissão técnica. O ex-atacante de 34 anos tem mais de 100 jogos com a camisa da Argentina. Ele encerrou a carreira devido a um problema cardíaco.