Jogador do Ajax pede desculpas após socar torcedor rival, mas afirma: ‘Não podem falar o que querem’

O jogador Steven Berghuis, do Ajax, foi filmado neste domingo agredindo um torcedor do Twente, após uma derrota por 3 a 1 da equipe de Amsterdã pelo Campeonato Holandês. O atacante teria reagido após ouvir um insulto racista direcionado ao seu companheiro de time, Brian Brobbey.

Nesta segunda-feira, diante da repercussão do vídeo, o Berghuis se manifestou sobre o tema, disse que sua reação não é justificada, mas apontou que “as pessoas não podem achar que podem falar ou gritar o que quiserem.”

“Depois de todos os jogos fora de casa, frequentemente somos alvo o arremesso de objetos quando estamos perto do ônibus dando autógrafos aos fãs. Estou acostumado com isso agora, mas as pessoas não podem achar que podem falar ou gritar o que quiserem. Minha reação não justifica nada, e eu entendo isso. Não foi uma boa ação, e eu tenho que ser um modelo como jogador do Ajax”, afirmou em comunicado.

Brian Brobbey é o camisa 9 do Ajax e teria sido chamado de "câncer negro" por um torcedor do Twente. Foto: Maurice van Steen/ EFE

De acordo com o jornal britânico Daily Mirror, Berghuis foi multado pelo Ajax, que desaprovou a atitude do jogador. De acordo com a imprensa local, o torcedor que levou o soco teria chamado Brobbey de “câncer negro”.

Berghuis tem 31 anos e disputou a Copa do Mundo do Catar pela seleção holandesa. Já Brobbey tem 21 anos e defende as categorias de base da Holanda. O Ajax terminou o campeonato nacional apenas na terceira posição e terá de disputar a Liga Europa na próxima temporada. As vagas do país na Champions League ficaram com o campeão Feyenoord e o vice PSV Eindhoven.