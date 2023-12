Al Ahly X Al-Ittihad: onde assistir, horário e escalação das equipes

Al Ahly e Al-Ittihad se enfrentam no Mundial de Clubes nesta sexta-feira, dia 15, em partida que já elimina uma das equipes da competição. O jogo é válido pelas quartas de final e acontece no Estádio King Abdullah, às 15h (horário de Brasília), em Jedá, na Arábia Saudita. Quem vencer enfrentará o Fluminense, de Fernando Diniz, na semifinal.

Essa será a segunda partida do Al-Ittihad na competição. Campeão saudita, a equipe de Karim Benzema eliminou o Auckland City na abertura do torneio nesta semana. Já o Al Ahly tem uma longa experiência na competição: é o segundo time com mais participações, nove, sendo a quarta consecutiva. Chegou à semifinal em quatro ocasiões: 2006, 2012, 2020 e 2021. Em 2020, derrotou o Palmeiras na decisão de terceiro lugar.

Al Ahly e Al-Ittihad se enfrentam no Mundial de Clubes. Foto: Arte/Estadão

AL AHLY X AL-ITTIHAD: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO MUNDIAL DE CLUBES

DATA: 15/12/2023 (sexta-feira).

HORÁRIO: 15h (horário de Brasília).

LOCAL: Estádio King Abdullah.

ONDE ASSISTIR AL AHLY X AL-ITTIHAD AO VIVO

CazéTV;

Ge;

GloboPlay;

Fifa+.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO AL AHLY

AL AHLY: Mohamed El Shenawy, Ali Maâloul, Ramy Rabia, Yasser Ibrahim e Mohamed Hany; Afsha, Aliou Dieng, Marwan Ateya e Hussein El Shahat; Percy Tau e Anthony Modeste. Técnico: Marcel Koller.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO AL-ITTIHAD