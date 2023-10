Al Akhdoud x Al-Hilal: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Al-Hilal terá um desfalque decisivo para duelo neste sábado pelo Campeonato Saudita com o Al Akhdoud. Pela nona rodada da competição, o time de Jorge Jesus não terá à disposição Neymar, que foi liberado pelo clube para que pudesse estar no Brasil para o nascimento de sua filha, Mavie. Pelo Campeonato Saudita, a partida acontece neste sábado, 7, a partir das 12h (horário de Brasília), no estádio Prince Hathloul Bin Abdul Aziz Sport City.

Neymar recebeu permissão do técnico Jorge Jesus e foi liberado dos treinos do Al-Hilal para viajar ao Brasil nesta sexta-feira a fim de ver a filha recém-nascida. O atacante desembarca no País um dia após o nascimento de Mavie. A informação foi confirmada pelo clube da Arábia Saudita em comunicado oficial. “O técnico Jorge Jesus deu permissão a Neymar para viajar para o seu país, devido à sua recém-nascida menina”, informou o Al-Hilal.

Sem Neymar, Al-Hilal tenta vencer pelo Campeonato Saudita. Foto: Arte/Estadão

AL AKHDOUD X AL-HILAL: QUANDO É, HORÁRIO E LOCAL

DATA: 07/10 (sábado);

HORÁRIO: 12h (horário de Brasília);

LOCAL: Prince Hathloul Bin Abdul Aziz Sport City Stadium, em Najran, na Arábia Saudita.

ONDE ASSISTIR AL AKHDOUD E AL-HILALAO VIVO

BandSports (TV fechada);

Canal Goat (streaming).



ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE AL AKHDOUD E AL-HILAL

AL AKHDOUD : Paulo Vítor; Andrei Burca, Saeed Al Rubaie, Solomon Kverkvelia e Hamed Al-Mansor; Hussain Al Zbadeen, Mohammed Al Jahif e Saleh Al Harthi; Eid Al Mohammed, Álex Collado, Léandre Tawamba. Técnico : Jorge Mendonça.

: Paulo Vítor; Andrei Burca, Saeed Al Rubaie, Solomon Kverkvelia e Hamed Al-Mansor; Hussain Al Zbadeen, Mohammed Al Jahif e Saleh Al Harthi; Eid Al Mohammed, Álex Collado, Léandre Tawamba. : Jorge Mendonça. AL-HILAL: Bono; Saud Abdulhamid, Kalidou Koulibaly, Ali Al Bulayhi e Yasser Al-Shahrani; Rúben Neves e Milinkovic-Savic; Malcom, Al-Hamdan, Salem Al Dawsari e Mitrovic. Técnico: Jorge Jesus.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE AL AKHDOUD E AL-HILAL