Al-Ettifaq ‘descolore’ braçadeira da causa LGBT+ em anúncio de Henderson no clube; veja vídeo

Ex-capitão do Liverpool, Jordan Henderson foi anunciado oficialmente pelo Al-Ettifaq nesta quinta-feira. Campeão da Champions League na temporada 2018/2019, a ida do inglês ao Campeonato Saudita seria mais uma das diversas contratações realizadas pelos clubes do país nesta janela de transferências, mas o vídeo de anúncio chamou a atenção nas redes. Em todas as fotos, o Al-Ettifaq “descoloriu” a braçadeira de arco-íris de Henderson, que tinha alusão à causa LGBT+.

Em diversas fotografias, o Al-Ettifaq utilizou um quadrado, em preto e branco, para descolorir a região na qual se localizava a braçadeira de Henderson. O meia passou a utilizar as cores do movimento em apoio à comunidade LGBT+ em 2020 e em parceria com Rainbow Laces da Stonewall. À época, respondeu um torcedor que havia afirmado ter se sentido representado pelo gesto do capitão. “Todos são bem-vindos no Liverpool”, escreveu o jogador.

Já em 2023, Henderson recebeu duras críticas por se transferir para o Al-Ettifaq. Na Arábia Saudita, uma monarquia teocrática, a homossexualidade é ilegal, proibida e vista como um crime. O país é um dos seis em todo o mundo que condenam as relações homossexuais. De acordo com a imprensa inglesa, o jogador britânico receberá 900 mil euros (R$ 4,6 milhões) por semana. O time é comandado por Steven Gerrard, também ex-Liverpool.

Henderson estava na equipe de Anfield desde 2011 e participou de uma série de momentos importantes na melhor fase recente do clube. Era dele a faixa de capitão durante as conquistas da Liga dos Campeões de 2018/2019 e do Campeonato Inglês de 2019/2020. Também venceu duas Copas da Liga inglesa, uma Supercopa da Uefa, uma Copa da Inglaterra e uma Supercopa da Inglaterra.

Os clubes da Arábia Saudita têm sido protagonistas na janela de transferências, com propostas altas para tirar jogadores da Europa. Após o Al-Nassr contratar Cristiano Ronaldo no fim do ano, outras estrelas seguiram caminho parecido. Ex-companheiro de Henderson no Liverpool, o brasileiro Roberto Firmino foi para o Al-Ahli. Já Benzema trocou o Real Madrid pelo Al-Ittihad, equipe que também contratou o volante N’Golo Kanté, ex-Chelsea.