Al-Hilal x Al-Feiha: onde assistir ao jogo do novo time de Neymar, horário e escalação

O novo time de Neymar, Al-Hilal, entra em campo neste sábado, às 15h, pela segunda rodada do Campeonato Saudita. No Estádio Internacional Rei Fahd, em Riade, os comandados de Jorge Jesus encarar o Al-Feiha, equipe da cidade de Al Majma’ah.

No jogo inaugural do torneio, o Al-Hilal ganhou do Abha por 3 a 1 graças ao ex-corintiano Malcom, que balançou a rede três vezes. Dois dias antes, porém, a equipe amargou o vice da Copa dos Campeões Árabes ao perder a decisão para o Al-Nassr de Cristiano Ronaldo.

AL-HILAL x AL-FEIHA

DATA : 19/08 (sábado).

: 19/08 (sábado). HORÁRIO : 15h (de Brasília).

: 15h (de Brasília). LOCAL: Estádio Internacional Rei Fahd, em Riade.

Al-Hilal e Al-Feiha se enfrentam pela 2ª rodada do Sauditão. Foto: Arte/ Estadão

ONDE ASSISTIR

Band

BandSports

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

Al-Hilal: Al Owais; Abdulhamid, Koulibaly, Al Bulaihi e Al Obaid; Kanno, Neves e Milinkovic-Savic; Michael, Al Dawsari e Malcom. Técnico: Jorge Jesus.

Al Owais; Abdulhamid, Koulibaly, Al Bulaihi e Al Obaid; Kanno, Neves e Milinkovic-Savic; Michael, Al Dawsari e Malcom. Jorge Jesus. Al-Feiha: Stojkovic; Al Baqawi, Al Shuwaish, Al Khaibari e Al Qaydhi; Ricardo, Al Safari e Zidan; Ruiz, Nwakaeme e Majrashi. Técnico: Vuk Rasovic.

ÚLTIMOS RESULTADOS