Al-Hilal x Al-Ittihad: onde assistir, horário e escalação das equipe

Neymar teve sua estreia adiada no futebol da Arábia Saudita nesta sexta-feira. Recém-contratado pelo Al-Hilal, o brasileiro demonstrou nos treinamentos estar recuperado da lesão no tornozelo que o afastou dos gramados nos últimos meses, mas não foi selecionado pelo técnico Jorge Jesus, ex-Flamengo, para o clássico com o atual campeão Al-Ittihad.

Al-Hilal e Al-Ittihad são dois dos quatro clubes adquiridos pelo Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita e que receberam uma grande injeção financeira para contratar estrelas do futebol europeu — as outras duas equipes são Al-Nasser, de Mané e Cristiano Ronaldo, e o Al-Ahly. Além de Neymar, o Al-Hilal trouxe do Velho Continente Milinkovic-Savic, Ruben Neves, Malcom e Kalidou Koulibaly, enquanto o Al-Ittihad fechou as contratações de Karim Benzema, N’Golo Kanté e Fabinho.

Aos 31 anos, Neymar é a nova estrela do futebol da Arábia Saudita. Foto: Ahmed Yosri/ REUTERS

LOCAL, DATA E HORÁRIO:

LOCAL : Jeddah, Arábia Saudita.

: Jeddah, Arábia Saudita. ESTÁDIO : Estádio Prince Abdullah Al-Faisal.

: Estádio Prince Abdullah Al-Faisal. DATA : 01/09/2023.

: 01/09/2023. HORÁRIO: 15h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR:

Band (TV aberta)

Canal Goat (YouTube)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS:

AL-ITTIHAD - Marcelo Grohe, Ahmed Bamsaud, Sharahili, Hawsawi, Al Shanqiti, Kanté, Fabinho, Coronado, Romarinho, Hamdallah e Benzema. Técnico : Nuno Espírito Santo.

- Marcelo Grohe, Ahmed Bamsaud, Sharahili, Hawsawi, Al Shanqiti, Kanté, Fabinho, Coronado, Romarinho, Hamdallah e Benzema. : Nuno Espírito Santo. AL-HILAL- Bono, Saud Abdulhamid, Kalidou Koulibaly, Ali Al Bulayhi, Yasser Al-Shahrani, Rúben Neves, Milinkovic-Savic (Mohamed Kanno), Malcom (Neymar), Michael, Salem Al Dawsari e Mitrovic. Técnico: Jorge Jesus.

ÚLTIMOS RESULTADOS: