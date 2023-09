Al-Hilal x Al-Riyadh: onde assistir à estreia de Neymar no Campeonato Saudita, horário e escalações

Neymar deve finalmente fazer a sua estreia pelo Al-Hilal nesta sexta-feira, contra o Al-Riyadh, às 15h (horário de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Saudita. Recuperado de lesão, o atacante foi titular da seleção brasileira nas duas primeiras rodadas das Eliminatórias da Copa de 2026, superando Pelé como o maior artilheiro do Brasil, com 79 gols, nas contas da Fifa. Veja como foram as estreias de Neymar.

Existia a expectativa de Neymar estrear na rodada anterior, no clássico com o atual campeão Al-Ittihad, time de Benzema, Kanté e Fabinho, mas o jogador não foi relacionado pelo técnico Jorge Jesus por estar sem ritmo de jogo. O Al-Hilal tem 13 pontos e busca uma vitória para retornar ao topo da tabela, momentaneamente com o Al-Ittihad, que venceu na abertura da rodada e chegou aos 15 pontos.

Neymar deve estrear pelo Al-Hilal nesta sexta-feira. Foto: Al Hilal Media Office/Handout via REUTERS

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Riad, Arábia Saudita.

ESTÁDIO: Estádio Príncipe Faisal bin Fahdz.

DATA: 15 de setembro de 2023.

HORÁRIO: 15h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Band (TV aberta)

Canal Goat (YouTube).

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

AL-HILAL : Yassine Bono; Nasser Al-Shahrani, Ali Al-Bulayhi, Mohammed Jahfali e Saud Abdulhamid; Rúben Neves e Mohamed Kanno; Malcom, Salem Al-Dawsari e Neymar; Aleksandar Mitrovic. Técnico : Jorge Jesus

: Yassine Bono; Nasser Al-Shahrani, Ali Al-Bulayhi, Mohammed Jahfali e Saud Abdulhamid; Rúben Neves e Mohamed Kanno; Malcom, Salem Al-Dawsari e Neymar; Aleksandar Mitrovic. : Jorge Jesus AL-RIYADH: Martin Campaña; Alin Tosca, Ahmad Asiri e Dino Arslanagic; Abdulelah Al Khaibari, Didier N’Dong, Birama Touré e Amiri Kurdi; Juanmi, Knowledge Musona e Fahad Al Rashidi. Técnico: Yannick Ferrera

ÚLTIMOS RESULTADOS