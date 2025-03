Al-Hilal x Pakhtakor na Liga dos Campeões da Ásia: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Válida pela volta das oitavas de final da Liga dos Campeões da Ásia, a partida entre Al-Hilal e Pakhtakor está marcada para acontecer nesta terça-feira, a partir das 17h (horário de Brasília). Sediado na Kingdom Arena, em Riade, na Arábia Saudita, o jogo contará com transmissão oficial para o Brasil feita pelo serviço de streaming Disney+.

Melhor time da fase de grupos da competição — passou invicto, com sete vitórias e um empate em outo jogos —, o Al-Hilal tropeçou na ida das oitavas de final. Derrotado na primeira partida desta etapa, o clube saudita, por quem há poucos meses jogava Neymar, precisa obrigatoriamente vencer para avançar no torneio — de preferência por uma vantagem maior do que de um gol, para evitar o prolongamento da disputa.

Menos favorito no confronto, o Pakhtakor tem de se esforçar para manter sua vantagem de 1 a 0 conquistada na última partida. O resultado do time uzbeque foi surpreendente: na fase de grupos do torneio, o clube ficou em oitavo lugar no Grupo B, o último classificatório. Ainda assim, conseguiu derrubar o gigante saudita — que, além dos resultados na Liga dos Campeões da Ásia, tem também a segunda colocação do seu campeonato nacional.

AL-HILAL X PAKHTAKOR: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA LIGA DOS CAMPEÕES DA ÁSIA

Data: 11/03/2025

11/03/2025 Horário: 17h (horário de Brasília)

17h (horário de Brasília) Local: Kingdom Arena, em Riade (SAU)

ONDE ASSISTIR A AL-HILAL X PAKHTAKOR AO VIVO

Disney+ (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO AL-HILAL

AL-HILAL: Bounou; Cancelo, Koulibaly, Al Bulayhi e Al Harbi; Rúben Neves, Milinkovic-Savic, Kaio César, Malcom e Aldawsari; Marcos Leonardo. Técnico: Jorge Jesus.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO PAKHTAKOR

PAKHTAKOR: Jhonatan; Alijonov, Abdullaev, Azmiddinov e Adkhamzoda; Jonatan, Sabirkhodjaev, Khamdamov, Kholmatov e Flamarion; Riascos. Técnico: Pedro Moreira.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE AL-HILAL E PAKHTAKOR

07/03 - Al-Feiha 0 x 2 Al-Hilal - Campeonato Saudita

- Campeonato Saudita 04/03 - Pakhtakor 1 x 0 Al-Hilal - Liga dos Campeões da Ásia