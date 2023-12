Al-Ittihad x Auckland City: onde assistir, horário e escalação das equipes

Disputado em Jeddah, na Arábia Saudita, o Mundial de Clubes, competição que reúne os clubes campeões de cada continente, começa nesta terça-feira. O jogo de abertura, entre Al-Ittihad, que pode ser o rival da equipe brasileira nas semifinais, e Auckland City, acontece às 15h (de Brasília).

O Al-Ittihad, da Arábia Saudita, tem em seu elenco o astro Karim Benzema, eleito melhor do mundo em 2022, além de N’Golo Kanté e do brasileiro Fabinho. O clube saudita, que garantiu a vaga no torneio por ser o campeão da principal liga do país-sede, é treinado pelo argentino Marcelo Gallardo.

O Auckland City, time da Nova Zelândia joga o torneio por ter vencido a Liga dos Campeões da Oceania. Quem vencer a partida inaugural enfrenta na sexta-feira o Al-Ahly, do Egito, que conquistou o título continental africano.

Al-Ittihad e Auckland City fazem duelo de abertura do Mundial de Clubes Foto: Arte/Estadão

AL-ITTIHAD X AUCKLAND CITY: TUDO SOBRE O JOGO DO MUNDIAL DE CLUBES

DATA : 12/12 (terça-feira).

: 12/12 (terça-feira). HORÁRIO : 15h (horário de Brasília).

: 15h (horário de Brasília). LOCAL: King Abdullah Stadium, em Jeddah, na Arábia Saudita.

ONDE ASSISTIR AL-ITTIHAD X AUCKLAND CITY AO VIVO

SporTV (TV fechada).

CazéTV (YouTube).

Globoplay (streaming).

ESCALAÇÕES DE AL-ITTIHAD E AUCKLAND CITY

AI-ITTIHAD : Marcelo Grohe; Alshanqiti, Hawsawi, Hegazy, Bamsaud; Kante, Fabinho; Alamri, Coronado, Jota; Benzema. Técnico : Marcelo Galhardo.

: Marcelo Grohe; Alshanqiti, Hawsawi, Hegazy, Bamsaud; Kante, Fabinho; Alamri, Coronado, Jota; Benzema. : Marcelo Galhardo. AUCKLAND CITY: Tracey; Vale, Mitchell, Lee, Lobo; Garriga, Heijer, Howieson, Ilich, Manickum; Kilkolly. Técnico: Albert Riera.

ÚLTIMOS JOGOS DE AL-ITTIHAD E AUCKLAND CITY



07/12 - Damas FC 3 x 1 Al-Ittihad - Campeonato Saudita

25/11 - Wellington Olympic 2 x 0 Auckland City - Campeonato Neozelandês