Al-Nassr x Al-Kholood no Campeonato Saudita: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Válida pela vigésima quinta rodada do Campeonato Saudita, a partida entre Al-Nassr e Al-Kholood está marcada para acontecer nesta sexta-feira, a partir das 16h (horário de Brasília). Sediado no Estádio Universidade Rei Saud, em Riade, na Arábia Saudita, o jogo contará com transmissão oficial para o Brasil feita pelo canal de TV BandSports e pelo canal GOAT no YouTube.

Quarto colocado no torneio nacional, o Al-Nassr tem a possibilidade de subir ainda mais na tabela. Com 48 pontos, o time está há somente três do terceiro lugar, o Al Quadisiya, que tem 51. Mais à frente estão ainda o Al-Hilal, com 54 pontos, e o líder, Al-Ittihad, isolado com 61. No entanto, o time de Cristiano Ronaldo, recém-classificado para a próxima fase da Liga dos Campeões da Ásia, deve tomar cuidado para não ser ultrapassado. Também com 48 pontos, está na quinta colocação o Al-Ahli Saudi, que tem mais vitórias mas menos gols marcados.

Veja onde assistir a Al-Nassr x Al Kholood ao vivo Foto: Arte/Estadão

Já o Al-Kholood é um time de meio de tabela e pouco risco oferece para seu adversário desta sexta-feira. Em décimo lugar, o clube tem somente 31 pontos e está mais longe do Al-Nassr do que da zona de rebaixamento. Apenas 13 pontos separam o time do Al-Raed, décimo sexto colocado — no Campeonato Saudita, três dos dezoito times participantes podem ser rebaixados.

AL-NASSR X AL-KHOLOOD: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO SAUDITA

Data: 14/03/2025

14/03/2025 Horário: 16h (horário de Brasília)

16h (horário de Brasília) Local: Estádio Universidade Rei Saud, em Riade (SAU)

ONDE ASSISTIR A AL-NASSR X AL-KHOLOOD AO VIVO

BandSports (TV fechada)

(TV fechada) Canal GOAT (YouTube)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO AL-NASSR

AL-NASSR: Bento; Al-Boushal, Simakan, Lajami, Al-Najdi; Brozovic, Al-Hassan; Jhon Duran, Yahya, Sadio Mané; Cristiano Ronaldo. Técnico: Stefani Pioli.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO AL-KHOLOOD

AL-KHOLOOD: Marcelo Grohe; Al-Hawsawi, Troost-Ekong, Jahfali, Al-Shehri; Dieng, N’Doram; Al-Hammami, Collado, Maolida; Muleka. Técnico: Noureddine Zekri.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE AL-NASSR E AL-KHOLOOD

10/03 - Al-Nassr 3 x 0 Esteghlal - Liga dos Campeões da Ásia

3 x 0 Esteghlal - Liga dos Campeões da Ásia 06/03 - Al-Kholood 2 x 1 Al-Fateh - Campeonato Saudita