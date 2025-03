Al-Nassr x Esteghlal na Liga dos Campeões da Ásia: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Válida pela volta das oitavas de final da Liga dos Campeões da Ásia, a partida entre Al-Nassr e Esteghlal está marcada para acontecer nesta segunda-feira, a partir das 15h (horário de Brasília). Sediado no Estádio Universidade Rei Saud, em Riad, na Arábia Saudita, o jogo contará com transmissão oficial para o Brasil feita pelo serviço de streaming Disney+.

Sem Cristiano Ronaldo, que foi poupado pelo técnico, o Al-Nassr não conseguiu sair do 0 a 0 no placar da ida das oitavas de final contra o Esterghlal. Disputando também o Campeonato Saudita, o clube optou por voltar com o craque português apenas no jogo contra o Al-Shabab, na última sexta, que também terminou em empate. O Al-Nassr está, atualmente, na quarta posição da competição nacional, dez pontos atrás do líder Al-Ittihad.

Veja onde assistir a Al-Nassr x Esteghlal ao vivo Foto: Arte/Estadão

Já o iraniano Esteghlal pode ter segurado um empate em casa na primeira partida, mas agora terá o desafio mais difícil de derrotar o Al-Nassr em seu próprio estádio e contando com seu maior nome se quiser permanecer no torneio. Ao menos, o clube poderá tentar fazê-lo com o elenco descansado. Desde o jogo de ida, o Esteghlal não joga — nem mesmo pelo campeonato nacional do Irã, onde permanece na décima colocação.

AL-NASSR X ESTEGHLAL: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA LIGA DOS CAMPEÕES DA ÁSIA

Data: 10/03/2025

10/03/2025 Horário: 15h (horário de Brasília)

15h (horário de Brasília) Local: Estádio Universidade Rei Saud, em Riad (SAU)

Publicidade

ONDE ASSISTIR A AL-NASSR X ESTEGHLAL AO VIVO

Disney+ (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO AL-NASSR

AL-NASSR: Bento; Boushal, Simakan, Al Fatil e Qasheesh; Al Hassan, Brozovic, Yahya, Angelo e Sadio Mané; Cristiano Ronaldo. Técnico: Stefani Pioli.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ESTEGHLAL

ESTEGHLAL: Hosseini; Hardani, Cheshmi e Raphael Silva; Ahmadi, Rezaeian, Rezavand, Ndong, Koushki e Sohrabian; Azadi. Técnico: Miodrag Bozovic.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE AL-NASSR E ESTEGHLAL

07/03 - Al-Nassr 2 x 2 Al-Shabab - Campeonato Saudita

2 x 2 Al-Shabab - Campeonato Saudita 03/03 - Esteghlal 0 x 0 Al-Nassr - Liga dos Campeões da Ásia