Alaba, zagueiro do Real Madrid, é vítima de racismo por votar em Messi no The Best, da Fifa

David Alaba, zagueiro do Real Madrid e da seleção austríaca, foi vítima de racismo nas redes sociais por votar em Lionel Messi, ídolo do Barcelona, para o prêmio melhor jogador do mundo no The Best, da Fifa, ao invés de seu companheiro de equipe Karim Benzema, vencedor da Bola de Ouro, concedida pela revista francesa France Football, na última temporada. O argentino foi eleito pela entidade como o melhor jogador do mundo pela sétima vez.

Após a cerimônia, a Fifa revela ao público os votos de cada um dos atletas, treinadores e membros que integram o corpo de eleitores do The Best. Alaba escolheu Messi como o melhor jogador da temporada, seguido por Benzema em segundo lugar e Kylian Mbappé em terceiro. No Instagram, torcedores do Real Madrid atacaram o zagueiro, com emojis de macaco - o capitão da Áustria é negro - e mensagens que pediam pela saída do jogador do clube merengue.

Alaba é vítima de racismo por votar em Messi no prêmio The Best, da Fifa. Foto: Reprodução/Instagram

Após a repercussão, Alaba veio a público na manhã desta terça-feira e explicou que a decisão de votar em Messi foi tomada em conjunto com o elenco da seleção austríaca. “A seleção austríaca vota neste prêmio como uma equipe, não só eu. Todos no conselho da equipe podem votar e é assim que se decide”, afirmou Alaba. O voto do zagueiro, representante da seleção austríaca, simboliza as escolhas do grupo como um todo. Thiago Silva, por exemplo, pode votar por ser o capitão da seleção brasileira - o jogador do Chelsea escolheu Neymar como o melhor jogador do mundo na última temporada.

“Todos sabem, principalmente Karim, o quanto o admiro e suas atuações. E já disse muitas vezes que para mim ele é o melhor atacante do mundo, e continuará sendo. Sem dúvida”, completou. Como um efeito reservo, o austríaco recebeu milhares de comentários positivos em sua última publicação. Mensagens como “estamos com você” e “continue forte”, de torcedores do Barcelona e do Real Madrid, puderam ser observadas na rede social do atleta. Até o momento desta reportagem, a publicação já conta com mais de 35 mil comentários no Instagram.

Alaba brilhou no Bayern de Munique, com dois títulos de Liga dos Campeões e 10 do Campeonato Alemão. No Real Madrid desde a temporada 2021/2022, o zagueiro foi essencial para a conquista da Liga dos Campeões em seu primeiro ano no clube. Neste mês, disputou e ganhou o Mundial de Clubes, ao derrotar o Al-Hilal, da Arábia Saudita, na decisão.

