Alagamento em vestiário faz Corinthians se mudar para sala de imprensa em pré-jogo na Libertadores

Os jogadores do Corinthians tiveram de ser alocados na sala de imprensa do Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, nesta quarta-feira, antes do duelo com o Barcelona de Guayaquil, pela terceira fase preliminar da Libertadores, por causa de um alagamento no vestiário visitante.

PUBLICIDADE A cidade equatoriana vive um período de fortes chuvas e convive com alagamentos desde o início da semana. Em publicação nas redes sociais, o clube alvinegro mostrou fotos das camisas dos atletas distribuídas nas bancadas em que os jornalistas se sentam para as coletivas de imprensa pós-jogo. Há também preocupação com as condições do gramado. “Por conta das fortes chuvas na cidade de Guayaquil, o vestiário de visitantes ficou alagado e o Timão usará a sala de imprensa provisoriamente”, diz a nota.

Corinthians teve de usar sala de imprensa por causa de alagamento em vestiário Foto: Gustavo Vasco / Corinthians

De acordo com o jornal equatoriano El Universo, os alagamentos recentes já causaram a morte de 16 pessoas no Equador e afetaram mais 77 mil. De 1º de janeiro de 2025 até agora, 1.236 incidentes ligados à chuva foram registrados no país, entre deslizamentos de terra, inundações, solapamento, desabamento estrutural e vendavais.

A partida está marcado para as 21h30 (de Brasília) Após eliminar a modesta Universidad Central da Venezuela (UCV), em jogo dramático em Itaquera, o Corinthians vai para o último confronto pela vaga na fase de grupos da Libertadores. Depois do duelo no Equador, a equipe comandada por Ramón Díaz recebe o Barcelona daqui a uma semana, dia 12, na Neo Química Arena, para decidir a classificação.