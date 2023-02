Alan Franco faz gol nos acréscimos e São Paulo sofre para derrotar o Santo André por 1 a 0

O São Paulo teve um desempenho sem inspiração e precisou de um gol do zagueiro Alan Franco nos acréscimos para derrotar o Santo André por 1 a 0, neste domingo, no estádio Bruno José Daniel, pela sexta rodada do Paulistão. Com o resultado, o time tricolor está na primeira posição do Grupo B, com onze pontos, enquanto a equipe do ABC ocupa a terceira colocação do Grupo D, com dez.

A partida marcou a estreia de Erison, reforço apresentado nesta semana, na vaga de Calleri, poupado com dores no tornozelo direito. O argentino atuou em 67 dos 77 jogos do time tricolor no ano passado e precisa de um reserva de bom nível para o restante da temporada.

Foi um jogo truncado no primeiro tempo, de baixo nível técnico e com raras chances de gol. O Santo André foi quem quase abriu o placar. Quando Gabriel Neves e Alan Franco bateram cabeça, Gerson Magrão aproveitou a falha da dupla, entrou na área, mas, na hora do chute, foi travado de forma precisa por Orejuela.

⚽️ Nos acréscimos, Alan Franco decide a vitória do Tricolor!#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/w8NVSnMFBB — São Paulo FC (@SaoPauloFC) February 5, 2023

Burocrático, o São Paulo voltou para o segundo tempo repetindo a atuação da primeira etapa. A falta de movimentação dos jogadores de frente facilitou o sistema defensivo adversário. A equipe de Ceni continuou com domínio da posse de bola no campo de ataque, mas teve dificuldades para criar oportunidades de gol.

Nos acréscimos, o grito de gol ficou entalado na garganta quando Luciano recebeu de frente para o goleiro e obrigou Lucas Frigeri a fazer grande defesa à queima roupa. No lance seguinte, na cobrança de escanteio de Wellington Rato, o zagueiro Franco cabeceou de forma precisa para marcar e aliviar os são-paulinos presentes.

Rodar o elenco, dando chances a Erison, por exemplo, faz parte da estratégia de Ceni de poupar o elenco pensando no calendário apertado. O técnico sabe que necessita de um grupo com boas opções ao longo do ano. Em 2022, a equipe tricolor foi semifinalista da Copa do Brasil e vice-campeã da Sul-Americana. Apesar das últimas contratações, ainda há espaço no elenco para jogadores que cheguem ao Morumbi como titulares indiscutíveis.

Com gol no fim, o São Paulo bateu o Santo André no Paulistão. Foto: Dourado Foto/Santo André

SANTO ANDRÉ 0 X 1 SÃO PAULO

SANTO ANDRÉ: Lucas Frigeri; Ricardo Luz, Rodolfo Filemon, Matheus Mancini e Romário; Marthã (Moisés Ribeiro), Dudu Vieira, Gerson Magrão (Nenê Bonilha) e Pablo (José Hugo); Gabriel Taliari (Fernando Viana) e Léo Ceará (Julio Vitor). Técnico: Vinicius Bergantin.

SÃO PAULO: Rafael; Orejuela (Juan), Franco, Beraldo e Welington; Gabriel Neves (Méndez), Nestor (Galoppo) e Luciano; Pedrinho (David), Caio Paulista (Wellington Rato) e Erison. Técnico: Rogério Ceni.

Gols: Alan Franco, aos 47 minutos do segundo tempo.

Árbitro: Douglas Marques das Flores.

Amarelos: Dudu Vieira, David, Moisés Ribeiro.

Público: 10.429 torcedores.

Renda: R$ 527.800,00.

Local: Bruno José Daniel.