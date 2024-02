Alavés x Barcelona: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Barcelona visita o Aláves neste sábado, dia 3, às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Mendizorrotza, pela 23ª rodada da La Liga (Campeonato Espanhol). Contando com a estrela do brasileiro Vitor Roque, que garantiu o último triunfo da equipe, por 1 a 0, sobre o Osasuna, o time catalão busca uma vitória em casa para não correr o risco de ficar fora da zona de classificação para a Liga dos Campões.

Vitor Roque entrou no segundo tempo do jogo e precisou de um minuto para se tornar o brasileiro mais jovem a fazer gol pelo Barcelona no Campeonato Espanhol. A equipe catalã está na quarta colocação do Campeonato Espanhol, com 47 pontos, a dez do líder e arquirrival Real Madrid. O Alavés tem 26 pontos e ocupa a 11ª posição na tabela de classificação.

Alavés x Barcelona Foto: Arte/Estadão

ALAVÉS X BARCELONA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO ESPANHOL

DATA : 03/02 (sábado).

: 03/02 (sábado). HORÁRIO : 14h30 (horário de Brasília).

: 14h30 (horário de Brasília). LOCAL: Estádio Mendizorrotza, em Vitoria-Gasteiz, na Espanha.

ONDE ASSISTIR ALAVÉS X BARCELONA AO VIVO

ESPN (TV fechada)

Star + (streaming)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES DE ALAVÉS E BARCELONA

ALAVÉS : Antonio Sivera; Tenaglia, Marín, Duarte e Javi López; Guevara, Blanco e Guridi; Vicente, Rioja e Omorodion. Técnico : Luis Garcia.

: Antonio Sivera; Tenaglia, Marín, Duarte e Javi López; Guevara, Blanco e Guridi; Vicente, Rioja e Omorodion. : Luis Garcia. BARCELONA: Iñaki Peña; Koundé, Ronald Araújo, Cubarsí e João Cancelo; Pedri, Gundogan e De Jong; Yamal, Vitor Roque e Lewandowski. Técnico: Xavi.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE ALAVÉS E BARCELONA: