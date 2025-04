Alavés x Real Madrid na LaLiga: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Alavés e Real Madrid se enfrentam neste domingo, 13, a partir das 11h15 (de Brasília), em duelo pela 31ª rodada da LaLiga (Campeonato Espanhol). Esta será a última partida dos comandados de Carlo Ancelotti antes de duelo decisivo pelas quartas de final da Champions League, em que perdeu a ida por 3 a 0. O jogo pela competição nacional acontece no Estádio de Mendizorrotza, em Vitória, na Espanha, e tem transmissão do Disney+.

O Real Madrid vai com um time mexido para o duelo deste domingo. Vinicius Júnior, que tem sido criticado por suas últimas atuações pelo clube merengue, começa o duelo no banco de reservas. Ancelotti também apostou em Arda Güller, jovem promessa do elenco merengue, para começar no meio-campo no duelo fora de casa.

Alavés e Real Madrid se enfrentam pelo Campeonato Espanhol. Foto: Arte/Estadão

ALAVÉS X REAL MADRID: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA LALIGA

Data: 12/04/2025 (sábado)

12/04/2025 (sábado) Horário: 11h15 (de Brasília)

11h15 (de Brasília) Local: Estádio de Mendizorrotza, em Vitória, na Espanha

ONDE ASSISTIR A ALAVÉS X REAL MADRID AO VIVO

Disney+ (streaming)

ESCALAÇÃO DA ALAVÉS

ALAVÉS: Jesús Owono; Nahuel Tenaglia, Abdel Abqar, Santiago Mouriño e Manu Sánchez; Joan Jordán e Antonio Blanco; Carlos Vicente, Carles Aleñá e Carlos Martín; Kike. Técnico: Eduardo Coudet.

ESCALAÇÃO DO REAL MADRID

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Lucas Vázquez, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger e Fran García; Arda Güler, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni e Eduardo Camavinga; Kylian Mbappé e Rodrygo. Técnico: Carlo Ancelotti.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE ALAVÉS E REAL MADRID