Tite vê álbum da Copa com os netos e ‘confirma’ convocação da seleção

Continua após a publicidade

O álbum da Copa do Mundo é uma febre entre todas as idades, dos mais jovens até os idosos. Entre os torcedores brasileiros e colecionadores, sempre fica uma dúvida: será que a Panini irá acertar a convocação das figurinhas da seleção brasileira para o Mundial? Nesta segunda-feira, o próprio treinador Tite deu indícios de que a resposta para esta pergunta será positiva.

Em vídeo postado por sua nora e influenciadora digital Fernanda Bacchi no Instagram, o técnico do Brasil aparece ao lado de seus netos, Lucca e Leonardo, que mostram ao avô a página do Brasil completa no álbum. “Já completou? Nossa, nem sei quem que eles (Panini) convocaram”, diz Tite no vídeo. “Vamos ver se ‘tá' certo”.

Leia também Ucrânia se junta a Espanha e Portugal em candidatura para receber Copa de 2030

Seguindo a ordem das figurinhas no álbum, Tite começa a falar o nome de cada um dos jogadores. Antes do fim do vídeo, o treinador “confirma” três convocações da lista final: Alisson, Ederson e Alex Sandro. Os três estiveram presentes em grande parte do elenco durante o ciclo pré-Copa, com os dois primeiro tendo disputado a última Copa do Mundo na Rússia.

Tite brinca com os netos e "confirma" a convocação de três atletas para a Copa do Mundo. Foto: Reprodução

A “confirmação” de Alex Sandro na convocação para a Copa do Mundo seria a mais surpreendente das três - ainda que não seja nenhuma novidade. Preterido na Rússia por Marcelo e Filipe Luís, o lateral-esquerdo da Juventus não esteve nos últimos amistosos, contra Gana e Tunísia, por conta de uma lesão muscular.

“A lista só sai em novembro”, brinca Fernanda no vídeo. A confirmação de que os três jogadores citados estarão mesmo no Catar só sairá na primeira semana de novembro. Neste ano, serão 26 vagas para os jogadores brasileiros no Mundial.

Confira a lista completa de convocados no álbum da Copa:

Continua após a publicidade

Alisson; goleiro (Liverpool)

Ederson; goleiro (Manchester City)

Alex Sandro; lateral-esquerdo (Juventus)

Danilo; lateral-direito (Juventus)

Éder Militão; zagueiro (Real Madrid)

Marquinhos; zagueiro (Paris Saint-Germain)

Thiago Silva; zagueiro (Chelsea)

Casemiro; volante (Real Madrid)

Philipe Coutinho; meio campo (Aston Villa)

Fabinho; volante (Liverpool)

Fred; volante (Manchester United)

Lucas Paquetá; meio campo (Lyon)

Antony; atacante (Ajax)

Gabriel Jesus; atacante (Arsenal)

Neymar Jr.; atacante (Paris Saint-Germain)

Raphinha; atacante (Barcelona)

Richarlison; atacante (Tottenham)

Vinícius Júnior; atacante (Real Madrid)