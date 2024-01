Presidente da Conmebol anuncia casas nas redes e torcedores brincam: ‘Não tá fácil para ninguém’

No anúncio, Domínguez anexou fotos com detalhes das instalações de luxo das casas, além de números de contato. Segundo a publicação do dirigente, os três imóveis estão à venda por US$ 455 mil (R$ 2,2 milhões na cotação atual), e estão localizados no condomínio de luxo Sunset Hills, em San Bernardino, no Paraguai, país que abriga a sede da Conmebol.

Ainda de acordo com a postagem, as casas contam com quatro quartos com banheiro privativo e varanda, banheiro social, piscina, espaço com churrasqueira, área de serviço com quarto e banheiro, garagem e terraço com vista para um lago. Os brasileiros não perderam a oportunidade e brincaram com a situação. “Se tá ruim pra ele, imagina pra nós”, escreveu um seguidor. “Virou corretor o querido?”, brincou outro. “Não tá fácil pra ninguém”, ironizou outro usuário do Brasil.