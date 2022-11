Alemanha pode ser eliminada já na próxima rodada da Copa do Mundo; veja a combinação necessária

Publicidade

Parecia que a Alemanha teria uma vitória tranquila sobre o Japão na estreia das seleções no Grupo E da Copa do Mundo, nesta quarta-feira. Só parecia. Os alemães dominavam a posse da bola e até abriram o placar, mas desperdiçaram boas chances de gol e levaram uma improvável virada japonesa.

A inesperada derrota não estava nos planos do time germânico, que agora terá de fazer contas para saber seu caminho rumo ao pentacampeonato. Acesse o simulador da Copa do Mundo e faça os seus palpites. Alemanha pode ser eliminada na próxima rodada, diante da Espanha.

O Grupo E da Copa do Catar conta, além de Alemanha e Japão, com Espanha e Costa Rica. A Roja atropelou os costarriquenhos por 7 a 0, na tarde desta quarta. Antes mesmo do Mundial, os favoritos a avançar de fase eram alemães e espanhóis, por causa do desempenho recente e do histórico vencedor frente a seus adversários de chave. Isso mudou após a derrota diante do Japão.

O jovem Musiala cobre o rosto após a derrota da Alemanha para o Japão na Copa do Mundo. Foto: REUTERS/Annegret Hilse

Só duas seleções por grupo passam às oitavas de final. Ainda é possível que a Alemanha se classifique em primeiro da chave. A primeira colocada vai para um lado do chaveamento e enfrentará o segundo do Grupo F, que tem Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia. Já o segundo do Grupo E tem pela frente o líder da Chave F.

Se ela ainda conseguir ficar em primeiro do seu grupo, pode cruzar com o Brasil nas quartas caso passe pelas oitavas. Para isso acontecer, a seleção de Tite também precisa acabar a primeira etapa na liderança e depois passar das oitavas. O outro caminho da Alemanha é com ela ficando em segundo do seu grupo. Nesse caso, passando das oitavas, o time alemão vai encarar nas quartas o finalista do primeiro do Grupo H contra o segundo do Grupo G.

A Alemanha passou por mudanças importantes depois do fiasco na Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Então atuais campeões, a seleção germânica caiu precocemente na fase de grupos na pior campanha de sua história. Foi lanterna com duas derrotas no Grupo F, que teve Suécia, Coreia do Sul e México.

Antes da Copa do Catar, a seleção alemã vinha de dez vitórias, cinco empates e somente uma derrota, ocorrida diante da Hungria na Liga das Nações. A média de gols impressionava, quase três gols por partida. A Alemanha volta a campo diante da Espanha, no domingo, às 16h. Baixe e confira a tabela completa da Copa do Mundo do Catar neste link.