Alemanha é convocada para a Copa com joia de 17 anos, Götze de volta e sem Reus

Publicidade

O técnico Hansi Flick divulgou nesta quinta-feira a lista dos convocados para representar a seleção alemã na Copa do Mundo do Catar daqui a pouco mais de uma semana. Atletas consagrados como o atacante Marco Reus, lesionado, e o zagueiro Mats Hummels, por opção técnica, ficaram de fora. Os nomes que mais chamaram atenção na convocação foram o atacante Youssoufa Moukoko, de 17 anos, e o meia Mario Götze, novamente convocado após cinco anos sem defender a Alemanha.

Leia também Adversários do Brasil: Suíça desmistifica ferrolho e quer ampliar fama de algoz de favoritos na Copa

Para Marcos Reus, a convocação desta quinta representa mais uma grande frustração em sua história com a seleção. Também por causa de lesões, ficou de fora da conquista do título de 2014, no Brasil, e das edições de 2016 e 2020 da Eurocopa. Disputou a Copa de 2018, na Rússia, e amargou a histórica eliminação ainda na fase de grupos.

Na contramão de Reus, Götze não jogou o Mundial russo, mas esteve na edição brasileira e fez o gol do título na final contra a Argentina. Mesmo sendo protagonista de um lance tão importante, perdeu espaço na seleção e parou de ser convocado em 2017. Em boa fase no Eintracht Frankfurt, voltou para a lista na melhor hora possível. “Todos sabemos que ele é um jogador excepcional. Ele vem atuando em um nível muito alto nas últimas partidas”, comentou Flick sobre a decisão.

Mario Götze é um dos destaques do Eintracht Frankfurt nesta temporada. Foto: Jose Sena Goulao/EFE

Também destaque dos escolhidos para o setor ofensivo, o jovem Moukoko, do Borussia Dortmund, tem 17 anos e completará 18 no próximo dia 20, justamente a data do jogo de abertura da Copa do Mundo, entre Catar e Equador. Com chances no time profissional desde os 15, ganhou mais espaço na atual temporada, na qual tem seis gols e cinco assistências. Esta é a primeira vez que ele é chamado para jogar pela seleção principal.

Moukoko, de apenas 17 anos, foi chamado por Hansi Flick para disputar a Copa do Mundo pela Alemanha. Foto: Michael Son/AP

Continua após a publicidade

Uma das principais surpresas da convocação foi o atacante Nicklas Fullkrug, que ganhou a oportunidade em razão da lesão de Timo Werner, do RB Leipzig. Fullkrug, de 29 anos, colocou-se nos holofotes do futebol alemão ao marcar dez gols em 13 partidas pelo Werder Bremen na liga nacional.

A Alemanha estreia na Copa do Mundo no próximo dia 23, contra o Japão. Dentro do Grupo E, também enfrentará a Espanha e a Costa Rica.

Veja a lista de convocados da seleção alemã:

Goleiros: Manuel Neuer (Bayern Munich), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona) e Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Defensores: Thilo Kehrer (West Ham), David Raum (Leipzig), Antonio Rudiger (Real Madrid), Niklas Sule (Borussia Dortmund), Matthias Ginter (Freiburg), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Lukas Klostermann (Leipzig), Christian Gunter (Freiburg) e Armell Bella Kotchap (Southampton)

Meio-campistas: Joshua Kimmich (Bayern Munich), Leon Goretzka (Bayern Munich), Jamal Musiala (Bayern Munich), Thomas Muller (Bayern Munich), Ilkay Gundogan (Manchester City), Jonas Hofmann (Borussia Monchengladbach), Mario Götze (Eintracht Frankfurt), Julian Brandt (Borussia Dortmund) e Kai Havertz (Chelsea)

Atacantes: Serge Gnabry (Bayern Munich), Leroy Sane (Bayern Munich), Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Niclas Fullkrug (Werder Bremen) e Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund).