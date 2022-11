Müller e Rüdiger treinam normalmente e reforçam Alemanha na Copa do Mundo

Publicidade

Uma das candidatas ao título da Copa do Mundo, a seleção alemã começa a ter o elenco completo visando a estreia contra o Japão na próxima quarta-feira, às 10h, no estádio Internacional Khalifa. Ausentes nos últimos treinamentos da equipe de Hansi Flick, Rüdiger e Müller participaram da primeira sessão de atividades já no Catar. A única ausência foi Niclas Füllkrug, com sintomas gripais.

Com 33 anos, Müller parece recuperado de problemas nos músculos adutores. O meia do Bayern de Munique é uma das peças chaves da equipe alemã e vem recebendo tratamento individualizado para conseguir estar em campo contra o Japão.

O goleiro Manuel Neuer participou do treino da seleção alemã no Catar antes do início da Copa do Mundo.

Já o zagueiro do Real Madrid, Rüdiger está com uma lesão no quadril. O defensor, de 29 anos, não tem mais reclamado de dores e, por isso, deve seguir participando normalmente das próximas atividades, diferente do caso de Müller, que necessita um pouco mais de cuidado.

O zagueiro, inclusive, não vê a Alemanha com status de favorita, mas destacou a força da equipe. “Nós temos uma equipe forte, uma ótima mistura dos jovens e experientes. Somos a Alemanha, não importa como jogamos antes. Temos que tirar nossas lições e entregar agora. Não somos tão ruins como pensam, mas agora temos que mostrar isso em campo”, falou o defensor, em entrevista ao Sport Bild.

Rüdiger lembrou a fatídica eliminação da Alemanha na Fase de Grupos da Copa da Rússia e colocou Argentina e Brasil como grandes favoritos. “Para mim é a Argentina e principalmente o Brasil, que atualmente vejo como os principais favoritos. Mas também pensei que éramos favoritos em 2018 e depois fomos eliminados na fase preliminar”, finalizou.

A Alemanha está no Grupo E da Copa do Mundo ao lado de Japão, Espanha e Costa Rica. A expectativa é que tenha todos os jogadores à disposição diante da equipe asiática.