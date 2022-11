Alemanha bate Omã em amistoso com gol de estreante; Croácia supera Arábia Saudita

Publicidade

Niclas Füllkrug fez nesta quarta-feira, aos 29 anos, seu primeiro jogo pela Alemanha e balançou as redes. Foi ele o responsável pelo gol da vitória por 1 a 0 sobre a modesta seleção do Omã, no último amistoso da equipe comandada por Hansi Flick antes da Copa do Mundo. Ao longo da carreira, Füllkrug atuou mais na segunda divisão alemã do que na primeira, mas ganhou os holofotes na hora certa.

O atacante iniciou a nova temporada da liga nacional com dez gols em 14 jogos pelo Werder Bremen, após ser peça importante do time durante a temporada passada, quando foi conquistado o acesso à elite. O desempenho fez com que ele fosse levado para a Copa, possibilidade que se abriu também em razão das lesões de Timo Werner e Marcos Reus.

Soccer Football - International Friendly - Oman v Germany - Sultan Qaboos Sports Complex, Muscat, Oman - November 16, 2022 Germany's Niclas Fullkrug celebrates with Manuel Neuer after the match REUTERS/Annegret Hilse Foto: REUTERS / REUTERS

Até Füllkrug decidir a partida desta quarta, a Alemanha apresentou um futebol bastante monótono e não foi tão ameaçadora para o Omã. Na escalação inicial, o destaque foi o atacante Moukoko, destaque do Borussia Dortmund aos 17 anos. O jovem tornou-se o mais jovem a jogar pela seleção alemã desde Uwe Seller, na década de 1950. Apesar do feito histórico, foi substituído justamente pelo autor do gol da vitória.

Integrante do Grupo E da Copa do Catar, a Alemanha estreia no dia 23, às 10 horas (horário de Brasília), em duelo com o Japão. Também terá pela frente a Espanha e a Costa Rica.

Croácia também vence

Mais cedo, a atual vice-campeã mundial Croácia venceu a Arábia Saudita por 1 a 0, em amistoso entre duas seleções que estarão na Copa do Mundo. Os croatas são integrantes do Grupo F, ao lado de Bélgica, Canadá e Marrocos. Já os sauditas estão no Grupo C, com Argentina, México e Polônia.

O gol da Croácia foi marcado por Andrej Kramaric, atacante do Dínamo de Zagreb, que acertou um chute no canto esquerdo do goleiro Al Owais aos 37 minutos do segundo tempo. Grande estrela do elenco, o meio-campista Luka Modric, do Real Madrid, começou no banco de reservas e só foi acionado no segundo tempo.

Soccer Football - International Friendly - Saudi Arabia v Croatia - Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riyadh, Saudi Arabia - November 16, 2022 Croatia's Andrej Kramaric celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Ahmed Yosri Foto: REUTERS / REUTERS

Em outro amistoso desta quarta, a Polônia jogou sem utilizar Robert Lewandowski e venceu o Chile, que não está na Copa do Mundo, por 1 a 0, com um gol marcado por Piatek no final do segundo tempo. Já o Irã, integrante do Grupo B ao lado de Inglaterra, Estados Unidos e País de Gales, perdeu por 2 a 0 para a Tunísia, que também está no Mundial. Os tunisianos integram o Grupo D, com França, Austrália, Dinamarca e Tunísia.