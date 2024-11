Alemanha x Bósnia pela Liga das Nações: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Os alemães lideram o Grupo A3, com 10 pontos. A tetracampeã mundial está invicta, com 3 vitórias e 1 empate em quatro partidas. A seleção comandada por Julian Nagelsmann já está classificada para as quartas de final.

Já a Bósnia precisa de um milagre para avançar de fase. Com apenas 1 ponto, a seleção do leste europeu ainda não venceu e vai precisar levar a melhor nas duas últimas rodadas para ter alguma chance. Holanda, em segundo, e Hungria, em terceiro, estão empatados com 5 pontos cada.