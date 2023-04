Alemanha x Brasil: onde assistir, horário e escalação das equipes

Em preparação para a Copa do Mundo da Austrália e da Nova Zelândia, as seleções femininas da Alemanha e do Brasil se enfrentam em amistoso nesta terça-feira, às 13h (horário de Brasília), em Nuremberg.

Esta será uma das últimas chances de Pia Sundhage testar novas formações para a seleção brasileira antes da disputa do Mundial, que começa em 20 de julho. Após o empate com a atual campeã europeia, a Inglaterra, o Brasil pode ter encontrado um bom caminho, trazendo esperança de uma campanha satisfatória na Oceania.

ALEMANHA x BRASIL

DATA : 11/04/2023 (terça-feira).

: 11/04/2023 (terça-feira). HORÁRIO : 13h.

: 13h. LOCAL: Estádio Max-Morlock, em Nuremberg.

Brasil x Alemanha: onde assistir ao vivo Foto: Arte/Estadão

ONDE ASSISTIR

Globo

SporTV

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

ALEMANHA : Berger; Kleinherme, Hendrich (Oberdorf), Lohmann e Däbritz; Magull, Rauch e Brand; Doorsoun, Huth e Schüller. Técnica : Martina Voss-Tecklenburg.

: Berger; Kleinherme, Hendrich (Oberdorf), Lohmann e Däbritz; Magull, Rauch e Brand; Doorsoun, Huth e Schüller. : Martina Voss-Tecklenburg. BRASIL: Lelê; Antônia, Lauren, Kathellen, Rafaelle e Tamires; Luana, Ary Borges e Kerolin; Adriana (Andressa Alves) e Geyse. Técnica: Pia Sundhage.

ÚLTIMOS RESULTADOS