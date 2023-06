Vindo de dois tropeços consecutivos - empate com a Ucrânia e derrota para a Polônia -, a seleção da Alemanha tenta se reerguer em seu último compromisso desta sequência de datas Fifa. Pela frente, a Colômbia, em casa, na tarde desta terça-feira.

Campeã mundial em 2014 na Copa do Mundo no Brasil, a Alemanha está longe de viver seus momentos de glória recentes. A vitória é essencial para tentar amenizar a pressão sobre o técnico Hansi Flick. No entanto, a Colômbia não deve ser um adversário tranquilo para quem quer retomar a confiança do torcedor. Vale lembrar que a Alemanha será sede da próxima Eurocopa, que acontece entre 14 de junho e 14 de julho do ano que vem.

O rival sul-americano do país europeu não promete ir até a Alemanha para passear. Em 2023, ainda não sabe o que é perder. Seu mais recente triunfo foi sobre a seleção do Iraque, na última sexta-feira, em amistoso realizado na Espanha.

Alemanha x Colômbia: onde assistir, horário e escalação das equipes Foto: Arte/ Estadão

ALEMANHA X COLÔMBIA

LOCAL : Gelsenkirchen, na Alemanha.

: Gelsenkirchen, na Alemanha. ESTÁDIO : Veltins-Arena.

: Veltins-Arena. DATA : 20 de junho de 2023 (terça-feira).

: 20 de junho de 2023 (terça-feira). HORÁRIO: 15h45 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

SporTV 3 (TV fechada).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS:

ALEMANHA : Ter Stegen; Kehrer, Thiaw e Rudiger; Hofmann, Can, Kimmich e Henrichs; Wirtz e Musiala; Havertz. Técnico : Hansi Flick.

: Ter Stegen; Kehrer, Thiaw e Rudiger; Hofmann, Can, Kimmich e Henrichs; Wirtz e Musiala; Havertz. : Hansi Flick. COLÔMBIA: Montero; Muñoz, Sánchez Lucumí e Osorio; Cuadrado e Lerma; Valoyes, Carrascal e Díaz; Maury. Técnico: Néstor Lorenzo.

ÚLTIMOS RESULTADOS: