Alemanha x Japão: escalação das equipes, onde assistir, horário e arbitragem

Publicidade

Alemanha e Japão estreiam na Copa do Mundo nesta quarta-feira, 23, às 10h (horário de Brasília), no Estádio Estádio Internacional Khalifa, no Catar. A partida é válida pelo Grupo E, composto também por Espanha e Costa Rica, que também se enfrentam nesta quarta. O jogo terá transmissão da Rede Globo (TV aberta), SporTV e SporTV 2 (TV fechada). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

Depois de uma participação decepcionante no último mundial, caindo na primeira fase, a Alemanha chega para o Catar buscando voltar a figurar entre as melhores. Para a Copa do Mundo de 2022, o técnico Hansi Flick apostou em misturar gerações. Neuer, Muller e Gotze estão entre os mais experientes do grupo e representam o grupo campeão em 2014. Por outro lado, Musiala e Youssoufa Moukoko são nomes do novo grupo de atletas que vem compondo a seleção alemã.

Leia também Nasser Al-Khelaifi admite possibilidade de vender ‘pequena porcentagem’ do PSG

O Japão segue o mesmo caminho. Para o mundial de 2018, o técnico Hajime Moriyasu misturou nomes conhecidos e jovens. O lateral-esquerdo Yuto Nagatomo, o goleiro Eiji Kawashima e o capitão Maya Yoshida lideram o grupo de atletas com mais tempo de seleção e Takefusa Kubo, de 21 anos, lidera os mais novos.

Arte Estadão

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre Alemanha e Japão acontece nesta quarta-feira, às 10h (horário de Brasília), no Estádio Estádio Internacional Khalifa, no Catar.

ONDE ASSISTIR

Continua após a publicidade

A partida terá transmissão da Rede Globo (TV aberta), SporTV e SporTV 2 (TV fechada). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

ALEMANHA: Neuer, Klostermann, Sule, Rudiger e Raum, Gundogan, Kimmich, Hofmann, Musiala e Sané, Muller. Técnico: Hansi Flick

JAPÃO: Gonda, Sakai, Itakura, Taniguchi e Ito, Tanaka, Shibasaki, Soma, Minamino e Kubo, Asano. Técnico: Hajime Moriyasu

QUEM APITA?

Árbitro: Iván Barton (El Salvador)

Assistente 1: David Morán (El Salvador)

Continua após a publicidade

Assistente 2: Zachari Zeegelaar (Suriname)

Quarto árbitro: Saíd Martínez (Honduras)

VAR: Mauro Vigliano (Argentina)

AVAR: Armando Villarreal (Estados Unidos)

ÚLTIMOS RESULTADOS

Na última semana, a Alemanha foi para campo para o seu último jogo antes do Mundial de 2022. Com um time misto, a seleção superou Omã, por 1 a 0.

Em seu último amistoso de preparação para a Copa do Mundo do Catar, realizado na semana passada, o Japão foi derrotado pelo Canadá, por 2 a 1.