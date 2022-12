Alex é apresentado como técnico do centenário do Avaí: ‘Ansioso para começar’

Novo técnico do Avaí, Alex foi apresentado oficialmente nesta quarta-feira. Desejo antigo da diretoria catarinense, ele tem a missão de conquistar bons resultados no ano do centenário do clube, logo em seu primeiro desafio em um time profissional. Sem clube desde a sua saída do comando do sub-20 do São Paulo, o ex-meia de Palmeiras, Cruzeiro e Fenerbahçe chega com os auxiliares PC de Oliveira e João Paulo Cavalcanti. Na apresentação, elogiou o projeto e disse estar ansioso para começar o trabalho com os jogadores.

“É um sentimento de alegria muito grande estar à frente de um projeto tão legal como esse do Avaí. Estou feliz, motivado e trabalhando bastante desde a assinatura do contrato. Ansiedade grande de poder me encontrar com os jogadores e começar esse trabalho que todo mundo imagina de conquistar coisas grandes no estadual e no Brasileiro”, projetou.

No início da temporada, o Avaí fez uma consulta por Alex, que preferiu cumprir seu contrato com o São Paulo. Entretanto, a partir desse interesse, ele revelou que passou a acompanhar o que se passava no clube. Apesar de chegar a Florianópolis apenas agora, o técnico vinha conversando com a diretoria diariamente para fazer o planejamento e definir possíveis reforços.

Alex chega para comandar o Avaí em 2023

Ao comentar sobre o trabalho no São Paulo, Alex destacou a mudança constante de jogadores e o calendário intenso como desafios e experiência. “Tive uma experiência muito legal e proveitosa no São Paulo. Não é simples dirigir uma equipe de transição porque quando o time está no melhor momento, você perde os jogadores, já que são levados ao time principal. Além disso, o calendário é intenso. Isso me deu uma vivência de mudar o time e enfrentar outros bons treinadores”, avaliou.

O Avaí terminou a temporada em 19º lugar do Brasileirão, com 35 pontos, sendo rebaixado à Série B. O time agora se prepara para o Campeonato Catarinense e se reapresenta em 14 de dezembro. A estreia será diante da Chapecoense, em 14 de janeiro.