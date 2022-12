Alex Telles rompe ligamento do joelho e inicia tratamento em Doha antes de voltar à Espanha

O Sevilla deu detalhes da lesão de Alex Telles que tirou o lateral-esquerdo do restante da Copa do Mundo do Catar. A contusão é mais grave do que se imaginava. O jogador sofreu ruptura parcial grau 2 para 3 do ligamento lateral do joelho direito, além de lesão parcial do cruzado posterior.

Leia também Mbappé pede orações para Pelé, internado em SP: ‘Rezem pelo Rei’

O lateral começou um tratamento conservador na concentração do Brasil neste sábado, dia seguinte à lesão que sofreu no duelo com Camarões, e, segundo o clube espanhol, assim que a lesão “estiver estabilizada”, ele viajará para Sevilha para iniciar a segunda fase do tratamento.

Nem a CBF nem o Sevilla disseram se o defensor terá de ser submetido à cirurgia. A possibilidade existe e deve der confirmada nos próximos dias.

O jogador sofreu ruptura parcial grau 2 para 3 do ligamento lateral do joelho direito, além de lesão parcial do cruzado posterior. Foto: Juanjo Martín/EFE

A CBF apenas comunicou mais cedo que uma ressonância magnética no joelho direito confirmou as lesões e a “impossibilidade de recuperação” a tempo de Telles participar da Copa do Mundo, bem como de Gabriel Jesus, fora do Mundial por um problema no joelho.

O coordenador da Seleção Brasileira, Juninho Paulista, conversou na tarde deste sábado com os jogadores e os diretores esportivos de Sevilla e Arsenal.

Publicidade

Gabriel Jesus retornará a Londres nos próximos dias, enquanto Alex Telles ficará em Doha até segunda-feira para assistir ao jogo das oitavas de final contra a Coreia do Sul, viajando no dia seguinte para Sevilha.

O pensamento da comissão técnica era, se possível, manter todos os 26 atletas ate o encerramento da participação do Brasil no Mundial. “Vamos juntos até o fim”, havia dito o auxiliar Cleber Xavier após as lesões de Neymar e Danilo. No entanto, não foi possível seguir com o plano.

Alex Sandro trabalha para reforçar a equipe nas oitavas de final contra a Coreia do Sul nesta segunda-feira, às 16h (de Brasília), no Estádio 974. Danilo está em estágio avançado em seu processo de reabilitação e é quem tem mais chance de retornar.