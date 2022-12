Alex Telles sofre lesão no joelho e Tite corre risco de ficar sem lateral esquerdo para as oitavas

ENVIADOS ESPECIAIS A DOHA - O lateral-esquerdo Alex Telles sofreu um trauma no joelho direito durante a derrota para Camarões nesta sexta-feira e é um novo problema para Tite escalar a seleção que irá enfrentar a Coreia do Sul na próxima segunda-feira, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O jogador deixou o campo chorando e passará por um exame de ressonância magnética neste sábado. O titular da posição, Alex Sandro, ainda se recupera de lesão muscular no quadril e sua condição de jogo para segunda-feira é incerta.

O médico da seleção, Rodrigo Lasmar, ressaltou que um diagnóstico mais preciso só será possível após um exame de imagem, mas admitiu que o caso preocupa. Alex Telles se machucou no início do segundo tempo após ser atingido em uma dividida.

Momento em que Alex Sandro se lesiona no jogo entre Brasil e Camarões pela Copa de 2022; lateral-esquerdo saiu chorando de campo Foto: Alessandra Tarantino/AP Photo

Após a partida, o zagueiro Thiago Silva - que foi poupado diante de Camarões - também demonstrou certo grau de preocupação com a condição do lateral. “O jogador conhece a dor que está sentindo”, afirmou o capitão da seleção. Everton Ribeiro acrescentou que Telles comentou no vestiário que “doeu muito”.

Caso a gravidade da lesão de Alex Telles se confirme, Tite corre o risco de ter de improvisar um jogador na lateral esquerda logo na primeira partida eliminatória da Copa do Mundo. Isso porque o titular da posição, Alex Sandro, ainda se recupera de lesão muscular que sofreu diante da Suíça. Assim como Neymar, ele deverá retomar os treinos com bola neste final de semana. A resposta que eles darão em campo é que definirá se poderão ou não atuar diante da Coreia do Sul, na segunda-feira, no Estádio 974.

Outro jogador que passará por exames de imagem neste sábado é o atacante Gabriel Jesus, que reclamou de dores no joelho direito ao ser substituído. O jogador do Arsenal tem histórico de problema no joelho e por isso será avaliado.