Alexandre de Moraes afirma que o Palmeiras não tem Mundial durante sessão do STF; veja vídeo

A rivalidade entre Corinthians e Palmeiras é uma das maiores do Brasil e, nesta quinta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes reacendeu uma antiga discussão. Durante sessão transmitida pela TV Justiça, afirmou que o “Palmeiras não tem Mundial”, referindo-se ao título do Mundial de Clubes da Fifa.

Torcedor corintiano, Moraes se utilizou do momento para brincar e provocar o companheiro e palmeirense Dias Toffoli, que também é ministro do STF. “Depois daquele trágico evento do Corinthians com a Rússia, nós extirpamos os russos do Corinthians e, depois, ainda fomos campeões mais duas vezes do Brasileiro e uma do Mundial, em 2012. Título que o Palmeiras não tem, infelizmente, ministro Toffoli”, brincou Alexandre de Moraes.

Momento em que Alexandre de Moraes, ministro do STF, diz ao vivo que o Palmeiras não tem Mundial.



Ao fundo da transmissão, é possível ouvir risadas de presentes na sessão após a fala do ministro. O tema em discussão, antes da brincadeira de Moraes, eram os problemas que envolvem o uso de aplicativos russos no Brasil, como o Telegram. Ao citar a relação da Rússia com o Corinthians, Alexandre de Moraes relembra a parceria do clube com a Media Sports Investment (MSI), cujo presidente, o magnata russo Boris Berezovsky, foi investigado por lavagem de dinheiro.

Alexandre de Moraes, torcedor do Corinthians, durante sessão do TSE. Foto: Antonio Augusto/TSE

Ao final da parceria, o Corinthians passou por dificuldades financeiras e perdeu craques de seu elenco, que haviam sido contratados pelo grupo de investimentos - foi o caso de Tévez e Nilmar. Em 2007, o time foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Cinco anos depois, conquistou a Libertadores e o bicampeonato mundial. Ganhou o primeiro em 2000, quando o torneio foi realizado no Brasil.

O Palmeiras busca, junto à Fifa, o reconhecimento da Copa Rio de 1951 como um título mundial. Naquela edição do torneio, o clube derrotou Juventus e Vasco, além de outros clubes europeus, até chegar à conquista. Desde então, o Palmeiras teve outras três oportunidades de se sagrar campeão mundial: em 1999, 2020 e 2021, mas não teve sucesso. Na mais recente, perdeu para o Chelsea na decisão por 2 a 1. A primeira tentativa foi sob o comando de Felipão. As duas últimas, de Abel Ferreira.

