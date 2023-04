Pato treina no CT do São Paulo e pode se transformar em uma opção para reforçar o time

Em meio às dificuldades do São Paulo nesta primeira parte da temporada, um possível reforço ronda o time. Alexandre Pato vem treinando no CT da Barra Funda nas últimas semanas, algumas vezes até com bola nesta semana, gerando expectativa em parte da torcida, principalmente diante dos desfalques em série no ataque são-paulino.

Na terça, Pato chegou a publicar em suas redes sociais vídeo em que mostra uma atividade com bola, de arrancada e finalizações em traves pequenas. Nas imagens, o atacante parece estar em boa forma física. Nos comentários da postagem, diversos torcedores do São Paulo pedem o seu retorno ao clube.

A demanda da torcida chegou até o técnico Rogério Ceni sob a forma de pergunta na entrevista coletiva após a vitória sobre o Puerto Cabello por 2 a 0, na noite de terça-feira, no Morumbi, em jogo da fase de grupos da Copa Sul-Americana, antes, portanto, de sua demissão nesta quarta.

Retorno de Alexandre Pato ao São Paulo é especulado após atacante treinar no CT do clube. Foto: Alex Silva/Estadão

O treinador, em baixa junto à torcida e ainda sem saber que perderia o emprego, preferiu se esquivar do assunto. “Está aí uma coisa que não sou eu quem assino. Se o presidente quiser contratar o Pato, a direção tem direito, mas não sou eu que define se vai contratar”, desconversou.

Pato vem fazendo trabalho físico de recuperação no São Paulo desde fevereiro após sofrer grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito, em setembro do ano passado. Na ocasião, ele defendia o Orlando City, nos Estados Unidos. O atacante deixou o clube em novembro e está, desde então, livre no mercado.

No São Paulo, já visivelmente recuperado da lesão, ele vem fazendo trabalhos físicos e técnicos sob a supervisão de fisioterapeutas e preparadores físicos do próprio time. O jogador tem bom relacionamento com a diretoria do clube, que defendeu em duas passagens, entre 2014 e 2015 e entre 2019 e 2020.

O jogador de 33 anos poderia ser uma opção ao time em razão das seguidas lesões que vem causando desfalques em série no setor ofensivo do time. Na terça, Ceni correu o risco de não ter atacantes para escalar. Contou com Luciano e o jovem Juan, da base. Calleri, que voltou de contusão há pouco tempo, entrou no decorrer da partida.