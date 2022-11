Alfaro lamenta eliminação do Equador na Copa: ‘Acabou o sonho que estávamos construindo’

Depois de uma estreia empolgante, o Equador se despediu de forma precoce da Copa do Mundo nesta terça-feira. Ao ser derrotado por Senegal por 2 a 1, o time sul-americano ficou em terceiro no Grupo A e não conseguiu sua vaga nas oitavas de final. O técnico Gustavo Alfaro não escondeu o abatimento após o confronto.

“Em uma partida em que nossa seleção não soube demonstrar o seu potencial, acabou o sonho que estávamos construindo”, lamentou o argentino. “Essa partida teve um impacto emocional sobre os nossos jogadores”, reforçou o treinador.

Gustavo Alfaro orienta seus jogadores durante derrota para Senegal. Foto: Jennifer Lorenzini/ Reuters

Na avaliação de Alfaro, o Equador fez sua pior partida na Copa, esbanjando nervosismo e erros. “Estivemos irreconhecíveis e, em vários momentos, entramos no jogo do Senegal. Em vez de jogar com calma, gerindo a nossa vantagem de jogar pelo empate, fizemos o jogo que interessava a eles”.

No final de sua entrevista coletiva pós-jogo, Alfaro deu pistas de que não deve continuar no cargo. “Apesar desta enorme decepção, espero que essa experiência no Catar sirva para amadurecer essa equipe jovem e talentosa do Equador.”