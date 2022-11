Alfaro se diz orgulhoso do Equador por empate, mas lamenta ‘pecados de juventude’

Publicidade

Na Copa do Mundo das surpresas, faltou pouco para a seleção do Equador aprontar para cima da badalada Holanda. Apesar de sair atrás no marcador, o time sul-americano foi mais agressivo e faltou pouco para não aprontarem uma zebra no estádio Khalifa. Chegaram a marcar um gol - anulado por impedimento -, chutaram uma bola na trave de Noppert, o goleiro holandês.

Leia também Aliou Cissé arma Senegal com espírito de ‘final’ para buscar vaga na Copa

Mesmo assim, Gustavo Alfaro, o técnico argentino, que comanda a seleção equatoriana, não demonstrou a frustração ou arrependimento.

“Estou muito orgulhoso com o que fizeram nossos rapazes”, disse. “Hoje, estivemos à altura de uma equipe da estatura da seleção holandesa: só não vencemos por que faltou um detalhe na hora de conclusão.”

Gustavo Alfaro orienta seus atletas durante o jogo com a Holanda. Foto: Friedemann Vogel/ EFE

Segundo ele definiu sua equipe cometeu “pecados de juventude”. Leia-se afobação e nervosismo.”Mas, nossos rapazes tiveram condições técnicas e físicas para jogar no mano a mano contra uma das melhores seleções do mundo.”

Com o empate entre Holanda e Equador e a vitória por 3 a 1 do Senegal contra o Catar, o Grupo B ficou embolado na luta pela classificação às oitavas. Os holandeses terão a vantagem de decidir contra os donos da casa, já eliminados. Para o Equador sobrou o principal adversário: Senegal. “Será uma batalha”, prevê Alfaro.

Continua após a publicidade

Um problema para os equatorianos pode ser o melhor jogador do time, Enner Valencia, o craque é líder do time, que saiu de campo machucado.

A expectativa é que ele possa voltar para a partida decisiva, no dia 29 de novembro, contra os senegaleses, no estádio Khalifa, ao meio-dia, horário de Brasília. Mas se não puder jogar os equatorianos terão feito um péssimo negócio ao se contentaram com o empate contra a Holanda. Em Copas só se dá bem quem consegue passar de fase.