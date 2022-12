Algum reserva tem condições de virar titular da seleção? Leia análise de especialistas do Estadão

A seleção brasileira sofreu sua primeira derrota na Copa do Mundo do Catar nesta sexta-feira. No duelo com Camarões, o técnico Tite optou por usar uma equipe reserva, preservando os principais atletas para a partida das oitavas de final, que acontece segunda-feira, às 16h, diante da Coreia do Sul. A participa que encerrou a participação brasileira na fase de grupos era vista como uma oportunidade para os jogadores menos utilizados exibirem seu potencial para o treinador, em busca de uma vaga entre os 11 no mata-mata do Mundial. Ao término do jogo, com a derrota por 1 a 0, algum reserva mostrou condições de virar titular da seleção? Leia o que dizem os especialistas do Estadão:

Rodrygo foi titular no jogo com Camarões nesta sexta-feira. Foto: Natacha Pisarenko/ AP

Almir Leite, editor assistente de Esportes

O jogo com Camarões mostrou que apenas um jogador está preparado, neste momento, para ser titular da seleção brasileira: o goleiro Ederson. Ele passou segurança e tranquilidade em todas as vezes que precisou intervir. Fez uma grande defesa e, no lance do gol africano, com o atacante adversário cabeceando livre e podendo escolher o canto onde mandaria a bola, Ederson nada pôde fazer. Foi sua estreia em uma Copa do Mundo e, ao contrário dos companheiros, não sentiu a responsabilidade. Mostrou-se preparado.

Glauco de Pierri, editor assistente de Esportes

O desempenho abaixo da crítica dos jogadores da seleção brasileira que atuaram na derrota para Camarões deixa bem claro que nenhum deles possui, no momento, condições técnicas para pleitear a titularidade da equipe do técnico Tite. E mais: o treinador terá trabalho, caso precise encontrar no banco de reservas soluções para possíveis problemas nas fases eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. Aos torcedores resta torcer para que Neymar, Richarlyson, Vinícius Jr., Casemiro e outros titulares estejam em jornadas inspiradas para que a equipe possa seguir na briga pelo hexa.

Raphael Ramos, editor assistente

“Treino é treino, jogo é jogo.” A frase de Didi, uma dos maiores jogadores da história do Brasil, virou uma máxima no futebol. E quem discordar é clubista! Por mais que Tite e os integrantes da sua comissão técnica insistam em afirmar que todos os jogadores da seleção estão treinando em alto nível, a derrota para Camarões mostrou que o futebol apresentado pelos reservas está muito longe dos titulares.

A escalação que pode levar o Brasil longe nessa Copa é a da estreia contra a Sérvia. Aqueles são os 11 titulares do Brasil, talvez com um ajuste no meio de campo, reforçando a marcação com Fred. Do mais, os reservas só devem entrar mesmo por alguma questão física ou suspensão.

Marcio Dolzan, repórter enviado especial a Doha

Pelo que demonstraram nesta sexta, três jogadores que entraram em campo diante de Camarões poderiam brigar por uma vaga na equipe titular. Gostei de Alex Telles, de Fabinho e de Gabriel Martinelli. Mas nenhum deles será até o fim desta Copa.

Telles talvez nem jogue mais a competição. Sofreu uma pancada no joelho, passará por exames de imagem, mas os relatos de colegas de grupo indicam algo que demandará tempo de recuperação. Fabinho só entrará em campo se Casemiro se machucar (três batidas na madeira) ou for expulso (não será). E Gabriel Martinelli não vai tirar Vinicius Junior.

Ricardo Magatti, repórter enviado especial a Doha

Tite e sua comissão técnica se habituaram, a fim de exaltar o elenco, a dizer que têm em mãos 26 jogadores “de altíssimo nível” e que consideram todos titulares no Catar. Os técnicos de Suíça e Camarões também enalteceram o elenco brasileiro e apontaram que o Brasil tinha três times.

Ocorre que tudo isso é questionável. Os 26 convocados têm, sim, competência pra jogar um Mundial, mas nem todos estão no mesmo nível, e a derrota para Camarões provou isso. Foi uma atuação pobre tecnicamente dos desentrosados reservas. Há, por outro lado, quem se salve. Mais novo do grupo, Gabriel Martinelli foi o destaque da equipe. Fabinho também fez partida segura no meio de campo. Ocorre que os dois brigam por vaga com Vini Jr e Casemiro, respectivamente, dois dos craques do time e que obviamente não serão sacados. Na zona mista, Lucas Paquetá disse que todos, titulares ou reservas, sentiram a derrota. A ver como o Brasil vai reagir nas oitavas.