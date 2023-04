Alianza Lima x Athletico-PR: onde assistir, horário e escalação das equipes

Vice-campeão da última edição da Copa Libertadores, o Athletico-PR é o primeiro brasileiro a entrar em campo na fase de grupos do torneio continental. A equipe paranaense inicia sua trajetória em Lima, no Peru, em visita ao Alianza Lima.

Finalista do Campeonato Paranaense e único time da Série A do Campeonato Brasileiro invicto no ano, o Athletico medirá forças com o líder do Torneio Apertura do Campeonato Peruano. O Alianza Lima vive ótima fase e vem empolga para encerrar a sequência negativa na Libertadores.

ALIANZA LIMA x ATHLETICO-PR

Data : 04/04/2023 (terça-feira)

: 04/04/2023 (terça-feira) Horário : 19h.

: 19h. Local : Estádio Alejandro Villanueva.

: Estádio Alejandro Villanueva. Torneio: Copa Libertadores (Fase de grupos - 1ª rodada).

Alianza Lima e Athletico-PR se enfrentam nesta terça no Peru.

ONDE ASSISTIR

ESPN (TV fechada)

Star+ (Streaming)

ESCALAÇÃO DAS EQUIPES

ALIANZA LIMA - Franco Saravia; Edinson Chávez, Carlos Zambrano, Yordi Vílchez e Santiago García; Josepmir Ballón, Gabriel Costa, Christian Cueva e Andrés Andrade; Pablo Sabbag e Bryan Reyna. Técnico : Guillermo Salas.

- Franco Saravia; Edinson Chávez, Carlos Zambrano, Yordi Vílchez e Santiago García; Josepmir Ballón, Gabriel Costa, Christian Cueva e Andrés Andrade; Pablo Sabbag e Bryan Reyna. : Guillermo Salas. ATHLETICO-PR: Bento; Khellven, Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Pedrinho; Erick, Fernandinho, Vitor Bueno e David Terans; Pablo e Canobbio. Técnico: Paulo Turra.

QUEM APITA?

Árbitro: Carlos Ortega (COL).

ÚLTIMOS RESULTADOS

01/04/2023 - Alianza Lima 2 x 0 Cienciano - Campeonato Peruano.

01/04/2023 - FC Cascavel 1 x 2 Athletico-PR - Campeonato Paranaense.





