Aliou Cissé arma Senegal com espírito de ‘final’ para buscar vaga na Copa

Preparar a seleção de Senegal para disputar um jogo digno de uma final. Esse é o sentimento que move o técnico Aliou Cissé para a última partida da fase de classificação do Grupo A da Copa do Mundo do Catar.

“O time se entregou, teve coragem de buscar o resultado e mereceu a vitória. Temos que encarar o próximo compromisso como se fosse uma decisão”, comentou o treinador em entrevista coletiva sobre a possibilidade de levar a seleção às oitavas de final.

O atacante Boulaye Dia celebra um gol com seu companheiro, o também atacante Ismaila Sarr, na partida entre Senegal e Catar. Foto: Glyn Kirk/AFP

A mudança de astral veio com os 3 a 1 sobre o Catar nesta sexta-feira. Com três pontos, Senegal está a um dos líderes Holanda e Equador e necessita de um triunfo na última rodada para conseguir seu objetivo.

“Temos de manter o mesmo foco e determinação”, afirmou Cissé. O duelo contra os sul-americanos está marcado para a próxima terça-feira. No mesmo dia, a Holanda enfrenta o Catar, que já está eliminada da competição.

Um dos líderes do time, o zagueiro Youssouf Sabaly disse que o Senegal teve maturidade suficiente para suportar a pressão da derrota. “A nossa equipe se apresentou bem e não deu chances ao adversário. Isso dá mais força para o decorrer da Copa do Mundo”

O jogo apresentou ainda a volta por cima de Edouard Mendy. Após falhar na derrota de 2 a 0 para a Holanda no primeiro jogo, o goleiro foi peça importante no triunfo desta sexta. O apoio moral veio justamente do treinador.

“Estou muito satisfeito com os jogadores, mas especialmente com Edouard Mendy. Ele teve uma bela atuação e nos manteve no jogo durante muito tempo”, disse o treinador senegalês.