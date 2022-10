Alisson revela São Paulo triste, mas crava: ‘Vamos trabalhar pela Libertadores’

Continua após a publicidade

Alisson garantiu importante vitória de virada do São Paulo em Belo Horizonte, no fim. Seu gol garantiu os 2 a 1 sobre o América-MG e recolocou a equipe na briga pela grande meta no ano: vaga na Libertadores. Na 10ª colocação, o time está a dois do G-8, com uma partida a menos contra o Coritiba. Ganhar no Independência era necessário para o time tentar amenizar a dor da derrota na final da Copa sul-americana diante do Independiente del Valle. O meia revelou que o elenco ainda está bastante triste pelo vice-campeonato.

“Foi um momento muito difícil para o grupo, para o clube e seu torcedor. Sentimos muito a perda do título, estávamos com expectativa enorme pelo que fizemos na competição”, admitiu Alisson. “Mas o São Paulo é gigante e tem a oportunidade na semana seguinte de reagir. Temos de ressaltar o grupo, que trabalha muito. Estou muito feliz pela vitória e pelo gol, que é importante para mim, que venho me cobrando bastante.”

Leia também Botafogo vence Avaí de virada e segue longe da zona de rebaixamento do Brasileirão

O herói são-paulino ressaltou o apoio recebido em Belo Horizonte e garantiu que o clube fará de tudo para terminar o Brasileirão entre os oito melhores, recolocando o São Paulo na Libertadores, sua competição predileta. “Tenho de ressaltar a torcida que esteve aqui e nos apoiou. Reclamaram um pouco e a gente entende sofrimento deles, o mesmo da nossa família. Temos de continuar batalhando e colocar o São Paulo na Libertadores”, afirmou.

Alisson projeta São Paulo lutando por uma vaga na Libertadores. Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net

Diante dos mineiros, a estratégia era apagar a má impressão deixada na final e mostrar hombridade após um revés doloroso e inesperado. Alisson garante que contribuiu e que sempre seguirá buscando o melhor ao São Paulo.

“Sou um cara que me cobro muito, trabalho muito, me dedico pelos companheiros. É importante que o São Paulo jogue bem e vença e quando faço gol o sentimento é de felicidade”, completou Alisson, que agora se prepara para encarar o Botafogo no Morumbi, no domingo.