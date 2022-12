Álvarez celebra volta por cima com Argentina na Copa: ‘Tento dar o meu melhor’

Assim como os torcedores argentinos têm motivos de sobra para festejar o fato de a seleção já estar garantida nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar, o atacante Julián Álvarez vem aproveitando o torneio para dar a volta por cima aos olhos de todo o planeta. Reserva de Haaland no Manchester City, ele já marcou duas vezes no torneio e vem se tornando uma importante peça no esquema do técnico Lionel Scaloni.

Leia também Neymar se recupera de lesão e vai enfrentar a Coreia do Sul pelas oitavas da Copa, garante Tite

“Sempre tento dar o meu melhor para ajudar o time que defendo. No campo, ou no banco de reservas, estarei junto com meus companheiros. Vamos continuar neste caminho para continuar fazendo a felicidade dos torcedores”, afirmou o jogador.

Aos 22 anos, Julián Álvarez marcou seu nome na edição deste ano da Libertadores. Na vitória de 8 a 1 do River Plate sobre o Alianza Lima, o atacante foi autor de seis gols. Neste Mundial, o camisa nove já foi às redes contra a Polônia e também diante da Austrália.

Julian Álvarez ja foi às redes em duas oportunidades na Copa do Mundo. Foto: Jose Sena Goulao/EFE

Beneficiado pela instabilidade de Lautaro Martinez, o jovem artilheiro vem aproveitando o momento para colocar uma dúvida na cabeça do treinador argentino. Feliz por realizar o sonho de jogar ao lado de Lionel Messi, Álvarez disse estar perfeitamente adaptado ao clima de Copa do Mundo.

“Estamos nos sentimos em casa aqui. Em todos os estádios que jogamos, a maioria das pessoas eram da Argentina. Você sente a respiração deles e como eles cantam os 90 minutos. Só nos resta dobrar a dedicação nas partidas”, concluiu.