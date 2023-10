Alvaro Pereira e Rodrigo Caio desfalcarão o São Paulo

O técnico Muricy Ramalho terá de fazer duas modificações forçadas na equipe para o jogo diante da Portuguesa, sábado, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista. O zagueiro Rodrigo Caio e o lateral-esquerdo Alvaro Pereira foram advertidos com o terceiro cartão amarelo na derrota para a Ponte Preta, por 2 a 1, no último domingo, em Campinas, e terão de cumprir suspensão automáticaApesar de já ter sido alertado pelo treinador, o uruguaio não conseguiu segurar o ímpeto e levou o terceiro cartão em apenas cinco partidas pelo São Paulo. Muricy havia alertado Alvaro Pereira sobre o comportamento da arbitragem brasileira, bem diferente daquela que o jogador estava acostumado na Europa.Para o seu lugar, o substituto natural é Reinaldo. O lateral, que renovou por quatro temporadas após ir bem no Campeonato Brasileiro do ano passado, começou o ano como titular, perdendo espaço apenas depois da contratação de Alvaro Pereira, que foi trazido por empréstimo da Inter de Milão.Na vaga de Rodrigo Caio, Muricy tem mais opções, com vantagem para Paulo Miranda, único zagueiro que foi relacionado para o jogo diante da Ponte Preta. Edson Silva e Roger Carvalho correm por fora.Por outro lado, o comandante terá o retorno de Luis Fabiano. Apresentando desgaste neste início de temporada, o atacante foi poupado no domingo, em Campinas, mas volta à equipe para o jogo diante da Portuguesa.Com isso, o treinador terá de repensar o ataque, que teve Pabon, Ademilson e Osvaldo na derrota diante da Ponte Preta. O colombiano, que fez sua estreia no Moisés Lucarelli, teve um bom desempenho, principalmente no primeiro tempo. Os outros dois deixaram a desejar bastante.O elenco está de folga nesta segunda-feira e se reapresenta na manhã de terça. Muricy terá quatro dias para trabalhar com os jogadores e definir o time para o jogo de sábado. Com 12 pontos, o São Paulo, apesar de ter perdido os três jogos que fez longe do Morumbi, ocupa o primeiro lugar do Grupo A.