Alvo da seleção, Ancelotti ganha no Real Madrid metade do salário de Guardiola, diz jornal

Favorito para ser o novo treinador da seleção brasileira masculina de futebol, Carlo Ancelotti tem o sétimo maior salário do mundo entre os técnicos. É o que diz uma lista publicada pelo jornal L’Equipe, da França, nesta quinta-feira (30). O italiano recebe R$ 60,6 milhões por ano do Real Madrid. Diego Simeone, do Atlético de Madrid, lidera a lista, com R$ 188, 2 milhões, e Pep Guardiola, do Manchester City, é o segundo com R$ 124, 4 milhões.

Atual campeão do Campeonato Espanhol e da Liga dos Campeões, Carlo Ancelotti está entre os 10 maiores salários entre técnicos do mundo. De acordo com a lista divulgada pela publicação francesa, o italiano de 63 anos está atrás apenas de seis técnicos no planeta quando falamos de remuneração anual.

O contrato de Carlo Ancelotti com o Real Madrid, que garante ao treinador o sétimo maior salário do mundo para a profissão, tem duração até o fim de junho de 2024. Contudo, por conta do interesse e preferência declarada da seleção brasileira pelo italiano, o vínculo pode ser encerrado ao fim da atual temporada europeia.

Diego Simeone tem o maior salário do mundo entre os treinadores de futebol, diz jornal francês Foto: Isabel Infantes / REUTERS

Os maiores salários do mundo

Treinador do Atlético de Madrid desde o fim de 2011, Diego Simeone é o treinador mais bem pago do mundo. O atual vínculo do argentino com o time espanhol garante R$ 188,2 milhões por ano. Pep Guardiola, que comanda o Manchester City desde julho de 2016, é o segundo na lista, recebendo R$ 124,4 milhões por ano.

Ainda na Inglaterra, Jurgen Klopp é o dono do terceiro maior salário do planeta. No Liverpool desde o segundo semestre de 2015, e com o contrato renovado recentemente, o alemão recebe R$ 99,1 milhões por ano.

Confira os 10 maiores salários do mundo entre técnicos